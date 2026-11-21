ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੇ MS ਧੋਨੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ, ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ
ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਟੈਸਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ 98 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ।
Published : November 21, 2026 at 3:29 PM IST
Shubman Gill surpasses MS Dhoni: ਭਾਰਤੀ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਟੈਸਟ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ 98 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸੈਂਕੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਪਰ ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਗੇਂਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਜੈਕਬ ਡਫੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੈਂਕੜਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚੌਥਾ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਐਮਐਸ ਧੋਨੀ ਦੇ 68 ਦੌੜਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੁਹੰਮਦ ਅਜ਼ਹਰੂਦੀਨ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਗਾਵਸਕਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ
192 - ਮੁਹੰਮਦ ਅਜ਼ਹਰੂਦੀਨ, ਆਕਲੈਂਡ, 1990
116 - ਸੁਨੀਲ ਗਾਵਸਕਰ, ਆਕਲੈਂਡ, 1976
103* - ਮੁਹੰਮਦ ਅਜ਼ਹਰੂਦੀਨ, ਵੈਲਿੰਗਟਨ, 1998
98 - ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ, ਵੈਲਿੰਗਟਨ, 2026
68 - ਐਮਐਸ ਧੋਨੀ, ਵੈਲਿੰਗਟਨ, 2014
ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨਰਵਸ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ
ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੇ 146 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 2 ਛੱਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 98 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਹ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗਿੱਲ ਕਿਸੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਨਰਵਸ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਨਰਵਸ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਨਰਵਸ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਐਮਐਸ ਧੋਨੀ 2010 ਵਿੱਚ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ 98 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋਏ ਸਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸ ਧੋਨੀ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਚਾਰ ਵਾਰ ਆਊਟ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਦੋ ਵਾਰ ਆਊਟ ਹੋਏ। ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਊਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਪਤਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀ ਕੰਟਰੈਕਟਰ, ਐਮਏਕੇ ਪਟੌਦੀ, ਅਜੀਤ ਵਾਡੇਕਰ, ਕਪਿਲ ਦੇਵ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਜ਼ਹਰੂਦੀਨ, ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ, ਰਾਹੁਲ ਦ੍ਰਾਵਿੜ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਗਿੱਲ ਦੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਵਸ 90 ਦੇ ਸਕੋਰ ਵਿੱਚ ਡਿਸਮਿਸਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
91 ਬਨਾਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ, 2021
91 ਬਨਾਮ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਰਾਜਕੋਟ, 2024
90 ਬਨਾਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਮੁੰਬਈ, 2024
98 ਬਨਾਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਵੈਲਿੰਗਟਨ, 2026
IND ਬਨਾਮ NZ: ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਖਤਮ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ 4 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 486 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੀਡ 118 ਦੌੜਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ 55 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾਈਟਵਾਚਮੈਨ ਅੰਸ਼ੁਲ ਕੰਬੋਜ ਕ੍ਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ 98 ਦੌੜਾਂ, ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ 136 ਦੌੜਾਂ, ਦੇਵਦੱਤ ਪਡਿੱਕਲ 80 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਜੈਸਵਾਲ 85 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਲੈਕ ਕੈਪਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈਨਰੀ ਨਿਕੋਲਸ ਦੇ ਨਾਬਾਦ 175 ਅਤੇ ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ ਦੇ 118 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 368 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ।