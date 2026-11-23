ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਮੈਚ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਅ ਹੋਣ ਲਈ ਪਿੱਚ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ
ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਤੋਂ 15 ਓਵਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਚ ਡਰਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
Published : November 23, 2026 at 3:24 PM IST
Shubman Gill o Wellington pitch: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਡਰਾਅ 'ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਦੇ 368 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ 9 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 720 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 352 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਮਿਲੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 5 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 239 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਅਜੇ 15 ਓਵਰ ਖੇਡੇ ਜਾਣੇ ਬਾਕੀ ਸਨ, ਪਰ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਮੈਚ ਡਰਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸ਼ੁਭਮਨ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ। ਜੇਕਰ ਫਿਲਿਪਸ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ੇਲ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ 90 ਗੇਂਦਾਂ ਖੇਡਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
Shubman Gill said - "Hopefully there will be a bit more help in the wicket for bowlers in second Test at Christchurch". https://t.co/MovaPoHLxS— Tanuj (@ImTanujSingh) November 23, 2026
ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਵੀ ਥੱਕ ਰਹੇ ਸਨ
ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਪਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਵੀ ਥੱਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੂਰ ਹੈ, 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਚ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।"
"ਸਾਡੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50 ਓਵਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੂਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਓਵਰ ਹੋਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ।"-ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ
ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਦੀ ਪਿੱਚ ਸਮਤਲ ਸੀ ਅਤੇ 10 ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ 27 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਟੌਮ ਲੈਥਮ ਨੇ ਗਿੱਲ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਪਿੱਚ ਸਮਤਲ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਚਾਂ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੈਥਮ ਨੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਚ ਡਰਾਅ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਤੀਜਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਨ।
CAPTAIN SHUBMAN GILL ON USING SALIVA IN PRESS: - "I don't know why using saliva to shine the ball is still not allowed. It's been years since COVID, and I don't understand why the ban remains". (Sahil Malhotra). https://t.co/IeMIJkzE9T— Tanuj (@ImTanujSingh) November 23, 2026
ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਆਈਸੀਸੀ ਤੋਂ ਗੇਂਦ ' ਤੇ ਲਾਰ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ । ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਸੀ ਕਿ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਲਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੱਤ ਜਾਂ ਅੱਠ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।" ਗਿੱਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਸੰਖੇਪ ਸਕੋਰ
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ: 368 ਅਤੇ 239/5
ਭਾਰਤ: 720/9 ਦਿਨ
ਨਤੀਜਾ: ਡਰਾਅ