IND vs NZ: ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ
KL Rahul Record in SENA: ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਸਾਰੇ ਸੇਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : November 21, 2026 at 12:14 PM IST
KL Rahul Century in New Zealand: ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 368 ਦੌੜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ - ਜੈਸਵਾਲ, ਰਾਹੁਲ, ਪਡਿੱਕਲ ਅਤੇ ਗਿੱਲ - ਨੇ ਪੰਜਾਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ SEA (ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ) ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ 85, ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਨੇ 136, ਦੇਵਦੱਤ ਪਡਿੱਕਲ ਨੇ 80 ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਨਾਬਾਦ 61 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਪਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਸਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰੀਅਰ ਦਾ 13ਵਾਂ ਸੈਂਕੜਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਹੁਲ ਆਪਣਾ ਸੈਂਕੜਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਿਆ, 290 ਗੇਂਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 136 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਦੋ ਛੱਕੇ ਲਗਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਓਪਨਰ
ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਸਾਰੇ ਸੇਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਓਪਨਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਉਸਨੇ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਓਪਨਰ ਅਨਵਰ ਨੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਹੁਣ ਸੇਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਸੈਂਕੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਅੱਠਵਾਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਜ਼ਹਰੂਦੀਨ, ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ, ਸਈਦ ਅਨਵਰ, ਰਾਹੁਲ ਦ੍ਰਾਵਿੜ, ਯੂਨਿਸ ਖਾਨ, ਕੁਮਾਰ ਸੰਗਾਕਾਰਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਹਨ।
ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਲਈ ਇੱਕ ਸੈਂਕੜਾ। ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੈਂਕੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸੇਨਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਕਲੌਤਾ ਭਾਰਤੀ ਓਪਨਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।"
HUNDRED for #TeamIndia's vice-captain @klrahul 👏👏 A historic century for KL Rahul as he becomes the only Indian opener to score centuries across SENA countries 🙌🙌 #NZvIND https://t.co/Qk9NA09G9G— BCCI (@BCCI) November 21, 2026
ਇੱਕ ਸੇਨਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਸੈਂਕੜਾ
34 ਸਾਲਾ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਹੁਣ ਸੱਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਸੈਂਕੜੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਹਰੂਦੀਨ, ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਹਿਵਾਗ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਾਵਿੜ (10) ਅਤੇ ਤੇਂਦੁਲਕਰ (9) ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਸੱਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਜਿੱਥੇ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਟੈਸਟ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਉਹ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਦੇ ਹੀ ਗੈਰ-ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਸਟ ਸੈਂਕੜੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੇਲਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਸੈਂਕੜਾ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਸੈਂਕੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ 2014 ਵਿੱਚ ਅਜਿੰਕਿਆ ਰਹਾਣੇ ਨੇ ਇਸੇ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ 158 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 118 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ।
ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਟੈਸਟ ਸੈਂਕੜੇ
- ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 4 ਸੈਂਕੜੇ
- ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 3 ਸੈਂਕੜੇ
- ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 2 ਸੈਂਕੜੇ
- ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 1 ਸੈਂਕੜਾ
- ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ 1 ਸੈਂਕੜਾ
- ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ 1 ਸੈਂਕੜਾ
- ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ 1 ਸੈਂਕੜਾ
ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਹਨ।
- ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ 13 ਸੈਂਕੜੇ।
- ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ 9 ਸੈਂਕੜੇ।
- ਟੀ-20 ਵਿੱਚ 2 ਸੈਂਕੜੇ।
- ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ 6 ਸੈਂਕੜੇ।
ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ
ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਲਿਖਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਨੇ 3 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 403 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੀਡ 35 ਦੌੜਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 368 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ।