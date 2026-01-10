IND vs NZ: ਸਾਲ 2026 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ, ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ ਰਿਕਾਰਡ ਸਣੇ ਜਾਣੋ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ
IND vs NZ 1st ODI: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣੋ।
Published : January 10, 2026 at 8:54 PM IST
ਵਡੋਦਰਾ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਐਤਵਾਰ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਡੋਦਰਾ ਦੇ ਕੋਟੰਬੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ IST ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ 2026 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਨਡੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵਡੋਦਰਾ ਮੈਦਾਨ 16 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਆਖਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ 4 ਦਸੰਬਰ, 2010 ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਮੈਨ ਇਨ ਬਲੂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਮਾਈਕਲ ਬ੍ਰੇਸਵੈੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਘਰੇਲੂ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਲੈਕ ਕੈਪਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ 2025 ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਂ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ।
#MeninBlue kick off 2026 with an ODI series vs the Kiwis🔥— Star Sports (@StarSportsIndia) January 10, 2026
Fresh off an ODI series win vs SA, will #TeamIndia keep the momentum going? 👀#INDvNZ 1st ODI | 11th Jan, 12:30 PM pic.twitter.com/brA62ZrIKm
IND ਬਨਾਮ NZ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ ਰਿਕਾਰਡ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿੱਚ 120 ਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 62 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ 50 ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮੈਚ ਬਰਾਬਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਸੱਤ ਮੈਚ ਬਿਨਾਂ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਏ। ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਉਸ ਨੇ 31 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਅਤੇ ਅੱਠ ਹਾਰੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਮੈਚ ਬਿਨਾਂ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ।
IND ਬਨਾਮ NZ ਪਹਿਲਾ ODI ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ
ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਮੈਚ ਸਟਾਰ ਸਪੋਰਟਸ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਜੀਓ ਹੌਟਸਟਾਰ ਐਪ 'ਤੇ ਮੈਚ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
IND ਬਨਾਮ NZ ODI ਸੀਰੀਜ਼ 2026 ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ
- ਪਹਿਲਾ ODI: ਐਤਵਾਰ, 11 ਜਨਵਰੀ (ਵਡੋਦਰਾ)
- ਦੂਜਾ ODI: ਬੁੱਧਵਾਰ, 14 ਜਨਵਰੀ (ਰਾਜਕੋਟ)
- ਤੀਜਾ ODI: ਐਤਵਾਰ, 18 ਜਨਵਰੀ (ਇੰਦੌਰ)
ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਸਕੁਐਡ
ਭਾਰਤ: ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਕਪਤਾਨ), ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ, ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈੱਡੀ, ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ, ਪ੍ਰਸਿਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ, ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ, ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ: ਮਾਈਕਲ ਬ੍ਰੇਸਵੈੱਲ (ਕਪਤਾਨ), ਡੇਵੋਨ ਕੌਨਵੇ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਵਿਲ ਯੰਗ, ਹੈਨਰੀ ਨਿਕੋਲਸ, ਡੈਰਿਲ ਮਿਸ਼ੇਲ, ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ, ਜ਼ੈਕਰੀ ਫੌਲਕਸ, ਨਿਕ ਕੈਲੀ, ਜੋਸ਼ ਕਲਾਰਕਸਨ, ਮਾਈਕਲ ਰੇ, ਕਾਈਲ ਜੈਮੀਸਨ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਹੇਅ, ਆਦਿਤਿਆ ਅਸ਼ੋਕ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਕਲਾਰਕ, ਜੈਡਨ ਲੈਨੋਕਸ।