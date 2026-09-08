IND vs JPN: ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
Published : September 8, 2026 at 3:45 PM IST
IND vs JPN T20I: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੈਚ ਲਈ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗੀ। ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਡੇਲ ਕਾਡੋਵਾਕੀ-ਫਲੇਮਿੰਗ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
A special moment for the 15-player group named by Japan to go toe-to-toe with #T20WorldCup champions India 🙌— ICC (@ICC) September 8, 2026
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ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਪਿਨ-ਬੋਲਿੰਗ ਆਲਰਾਉਂਡਰ ਜੇਕ ਕੁਸੁਦਾ-ਨੈਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਪਤਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਤਾਕਾਹਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਡੇਕਲਨ ਸੁਜ਼ੂਕੀ-ਮੈਕਕੌਂਬ ਦੋ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀ-20I ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ। ਸੁਯੋਸ਼ੀ ਤਾਕਾਡਾ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2013 ਆਈਸੀਸੀ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਟੀ-20 ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਲਈ ਖੇਡਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਟੀਮ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗੋਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਚੁਣੀ ਗਈ ਟੀਮ ਵਰਗੀ ਹੈ।" ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਟੀਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਆਈਸੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੀ-20I ਖੇਡਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਪਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਯੋਗ ਹਨ।"
ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ—ਦੋ ਵਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ—ਦਾ ਅਜੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਖਿਡਾਰੀ ਇਸ ਮੈਚ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਗੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸਿੱਧੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।
🚨🇯🇵 THE SQUAD IS HERE! 🇯🇵🚨— 一般社団法人 日本クリケット協会｜ JCA Japan Cricket Association (@CricketJapan) September 7, 2026
日本 🇯🇵 が、スズキカップでインド 🇮🇳 と対戦する歴史的な一戦に臨むメンバーを発表しました。#japancricket #クリケット #india #JPNvIND #SuzukiCup pic.twitter.com/DtbkXKCmt0
ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਕੱਪ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਮੈਚ 'ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਕੱਪ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ 'ਸਪੋਰਟ 75' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਦੁਵੱਲੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਜੋ ਜਾਪਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨਾਏ ਤਾਕਾਚੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਿਖਰ-ਪੱਧਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਡ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ
ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇਵਜੀਤ ਸੈਕੀਆ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਦੋਸਤੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੈਚ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਪਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਜੇਸੀਏ) ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"
ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਟੀਮ
ਕੇਂਡਲ ਕਾਡੋਵਾਕੀ-ਫਲੇਮਿੰਗ (ਕਪਤਾਨ), ਚਾਰਲੀ ਹਾਰਾ-ਹਿਨਜ਼ੇ, ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਇਟੋ-ਡੇਵਿਸ, ਅਲਿਸਟੇਅਰ ਕਡੋਵਾਕੀ-ਫਲੇਮਿੰਗ, ਕੋਹੇਈ ਕੁਬੋਟਾ, ਜੇਕ ਕੁਸੁਦਾ-ਨੈਰਨ, ਵਾਟਾਰੂ ਮੀਆਉਚੀ (ਡਬਲਯੂਕੇ), ਰਿਓ ਸਾਕੁਰਾਨੋ-ਥਾਮਸ, ਅਲੈਕਸ ਸ਼ਿਰਾਈ-ਪੈਟਮੋਰ (ਡਬਲਯੂ.ਕੇ.) ਸੁਜ਼ੂਕੀ-ਮੈਕਕੋਮਬ, ਸੁਯੋਸ਼ੀ ਟਕਾਦਾ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਤਾਕਾਹਾਸ਼ੀ, ਮਕੋਟੋ ਤਾਨਿਯਾਮਾ, ਲਚਲਾਨ ਯਾਮਾਮੋਟੋ-ਲੇਕ।
ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਟੀ-20 ਟੀਮ
ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ (ਕਪਤਾਨ), ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਸ਼ਿਵਮ ਦੁਬੇ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ (ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈੱਡੀ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਰਵੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵੰਰਯ, ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰ।