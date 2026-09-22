ਅਈਅਰ ਨੇ ਜਾਪਾਨੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ, 5 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 32 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਖੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਜਾਪਾਨ ਵਰਗੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 5 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 32 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕੀ।
Published : September 22, 2026 at 7:41 PM IST
IND vs JPN T20I: ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ 2 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਇਸ ਮੀਂਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਓਵਰ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸਪਿਨ-ਅਨੁਕੂਲ ਪਿੱਚ 'ਤੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ 5 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 32 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਕੋਰ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ 30 ਦੌੜਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋ ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਉਲਟਫੇਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ।
ਪਿੱਚ 'ਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ
ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਨੇ ਜਾਪਾਨੀ ਟੀਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਈਅਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਪਿੱਚ 'ਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ, ਅਈਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਗੇਂਦ ਬਹੁਤ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਕਟ 'ਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪਿਨ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ।"
INDIA SEAL THE WIN! 💪— Star Sports (@StarSportsIndia) September 22, 2026
A disciplined bowling effort gets the job done as #TeamIndia defeats Japan in a five-over thriller! 🥵#JPNvIND #SuzukiCup pic.twitter.com/xnAdl6O0OA
ਜਾਪਾਨੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਅਈਅਰ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 16 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲੈਅ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ। ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਅਤੇ ਡਬਲ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੇਂਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੇਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਗੇਂਦ ਪਿੱਚ 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰੁਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੰਗਲ ਅਤੇ ਡਬਲ ਲਈ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੇਡਾਂਗਾ।"
ਅਈਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜ ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਾਪਾਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜੋ ਰਵੱਈਆ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਕਟ 'ਤੇ ਖੇਡਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਅਭਿਆਸ ਸੀ।"
"ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ"
ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਕੇਂਡੇਲ ਕਾਡੋਵਾਕੀ-ਫਲੇਮਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਗੇਂਦ ਤੱਕ ਸਖ਼ਤ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਸ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੈਚ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ।"
IT WENT DOWN TO THE FINAL BALL! 🤯#TeamIndia hold their nerve to seal a thrilling 2-run win over Japan! 💪#JPNvIND #SuzukiCup pic.twitter.com/QpdnKjxl0I— Star Sports (@StarSportsIndia) September 22, 2026
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੈਚ
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਹੁਣ ਨਾਗੋਆ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗੀ। ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅੱਜ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।