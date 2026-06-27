ETV Bharat / sports

IND vs IRE: ਕੀ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ? ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਜਵਾਬ

IND vs IRE 2nd T20: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ ਦੂਜਾ ਟੀ-20 ਮੈਚ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

VAIBHAV SOORYAVANSHI NEWS
ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਰਵੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 27, 2026 at 7:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

IND vs IRE 2nd T20: ਕੀ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 15 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਲਈ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਪਤਾਨ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਖੇਡੇਗਾ। "ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੁਝ ਸੀਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਹੁਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"

ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ 34 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ, ਸੀਰੀਜ਼ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਵੈਭਵ ਨੂੰ ਇਸ ਮੈਚ ਲਈ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡ੍ਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਵੈਭਵ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖੇਡੇਗਾ।

VAIBHAV SOORYAVANSHI NEWS
ਵੈਭਵ ਸੀਮਾ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਦੇਖਦਾ ਹੋਇਆ (IANS)

ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ...

ਜੇਕਰ ਵੈਭਵ ਨੂੰ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਜਾਂ ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਫਲਾਪ ਹੋਏ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੈਮਸਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੈਭਵ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣਕਾਰ ਦਿਲੀਪ ਵੈਂਗਸਰਕਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਸਾਲਾ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੱਥ-ਅੱਖ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ।

ਵੈਂਗਸਰਕਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਲਈ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਏਗਾ। ਪੀਟੀਆਈ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਵੈਭਵ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਇਸਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਏਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ।"

ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਉਸ ਕੋਲ ਅਥਾਹ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਝ ਸ਼ਾਟ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੈਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇ ਸਵਿੰਗ ਅਤੇ ਹੱਥ-ਅੱਖ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

VAIBHAV SOORYAVANSHI NEWS
IND vs IRE: ਕੀ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ? (IANS)

ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ

ਜਦੋਂ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਵੈਂਗਸਰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਲੰਬੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ।"

ਵੈਭਵ ਨੂੰ ਸਚਿਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ

ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿਪੱਕ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ, ਭਾਵੁਕ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ। ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"

TAGGED:

IND VS IRE 2ND T20
VAIBHAV SOORYAVANSHI NEWS
IND VS IRE
CRICKET
VAIBHAV SOORYAVANSHI

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.