U19 World Cup Final: ਅੱਜ ਮਿਲੇਗਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ, ਭਾਰਤ ਛੇਵੇਂ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੂਜੇ ਖ਼ਿਤਾਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦੂਰ

IND U19 vs ENG U19 World Cup Final: ਅੰਡਰ-19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ 'ਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

U19 World Cup Final
ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅੰਡਰ 19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ (Getty Images)
Published : February 6, 2026 at 12:59 PM IST

U 19 World Cup Final Live Streaming: ਭਾਰਤ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਡਰ-19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਾਲ ਭਿੜੇਗਾ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ ਖ਼ਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜੇਤੂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁਣਗੀਆਂ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਮ ਪੰਜ ਖਿਤਾਬ

ਭਾਰਤ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਵਾਰ (1999-2000, 2007-08, 2012, 2017-18 ਅਤੇ 2021) ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਹੈ। ਟੀਮ ਪੰਜ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਜੇਤੂ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਫਿਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ 'ਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੁਪਰ ਸਿਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਅਤੇ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ।

ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਂ ਖਿਤਾਬ

ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ 1998 ਵਿੱਚ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਟਰਾਫੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੀਮ 2022 ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।

ਕਿਸ ਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ?

ਭਾਰਤ ਅੰਡਰ-19 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੇਡੇ ਗਏ 55 ਮੈਚਾਂ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅੰਡਰ-19 ਟੀਮ ਨੂੰ 41 ਵਾਰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ 2022 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਦਾ ਰੀਪਲੇਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਲਈ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਭਿੜਨਗੀਆਂ।

ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਮੈਚ?

ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅੰਡਰ 19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਹਰਾਰੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ, ਹਰਾਰੇ ਵਿਖੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੈਚ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ JioHotstar ਐਪ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਮੈਚ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਟਾਰ ਸਪੋਰਟਸ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਸਕੁਐਡ

ਭਾਰਤੀ ਅੰਡਰ-19 ਟੀਮ: ਐਰੋਨ ਜਾਰਜ, ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ, ਆਯੂਸ਼ ਮਹਾਤਰੇ (ਕਪਤਾਨ), ਵਿਹਾਨ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਵੇਦਾਂਤ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਅਭਿਗਿਆਨ ਕੁੰਡੂ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਆਰਐਸ ਅੰਬਰੀਸ਼, ਕਨਿਸ਼ਕ ਚੌਹਾਨ, ਖਿਲਾਨ ਪਟੇਲ, ਹੇਨਿਲ ਪਟੇਲ, ਦੀਪੇਸ਼ ਦੇਵੇਂਦਰਨ, ਹਰਵੰਸ਼ ਪੰਗਾਲੀਆ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਾਨ, ਊਧਵ ਮੋਹਨ, ਕਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ।

ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਅੰਡਰ-19 ਟੀਮ: ਬੇਨ ਡਾਕਿੰਸ, ਜੋਸੇਫ ਮੂਰਜ਼, ਬੇਨ ਮੇਅਸ, ਥਾਮਸ ਰੇਵ (ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਕੈਲੇਬ ਫਾਕਨਰ, ਰਾਲਫੀ ਐਲਬਰਟ, ਫਰਹਾਨ ਅਹਿਮਦ, ਸੇਬੇਸਟੀਅਨ ਮੋਰਗਨ, ਜੇਮਸ ਮਿੰਟੋ, ਮੈਨੀ ਲਮਸਡੇਨ, ਐਲੇਕਸ ਫਰੈਂਚ, ਐਲੇਕਸ ਗ੍ਰੀਨ, ਇਸਹਾਕ ਮੁਹੰਮਦ, ਲਿਊਕ ਹੈਂਡਸ, ਵਿਲ ਬੈਨੀਸਨ, ਅਲੀ ਫਾਰੂਕ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

