IND vs ENG Semifinal: ਟੀ 20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅੱਜ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਛੇਵਾਂ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਖੇਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

IND vs ENG Semifinal
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ (IANS)
ETV Bharat Sports Team

March 5, 2026

T20 World Cup 2026 2nd Semifina: ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦਾ ਦੂਜਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਾਨਖੇੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ।

ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਖਿਤਾਬ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ।

ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ

ਭਾਰਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2007 ਵਿੱਚ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਡਰਬਨ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ 15 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਦੀ 75 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 157/5 ਦਾ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇਰਫਾਨ ਪਠਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਟੀਮ, ਜਿਸਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਮਐਸ ਧੋਨੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੇ ਜੋਹਾਨਸਬਰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ।

ਦੂਜਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ

2007 ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ 2009, 2010 ਅਤੇ 2012 ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਖੇਡਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੀਆਂ ਨਾਬਾਦ 72 ਦੌੜਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੀਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਫਾਈਨਲ ਢਾਕਾ ਦੇ ਸ਼ੇਰ-ਏ-ਬੰਗਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਡਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਹਲੀ ਨੇ 58 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 77 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਾਦਗਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਅਰਥ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ 17.5 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 131 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧੋਨੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਤੀਜਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ

ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ 2016 ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ, ਪਰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਸੱਤ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਈ।

ਚੌਥਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 168/6 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਨੇ 33 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 63 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ ਜੌਰਡਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਐਲੇਕਸ ਹੇਲਸ ਅਤੇ ਜੋਸ ਬਟਲਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਿਕਟ ਗੁਆਏ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚਾਰ ਓਵਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 10 ਵਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ।

ਪੰਜਵਾਂ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ

ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ 2024 ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਸਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ, ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਸਕੋਰ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ 2022 ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਨੇ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 171/20 ਬਣਾਇਆ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛਾ ਵਿੱਚ ਲੜਖੜਾ ਗਿਆ, 16.4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 103 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ 68 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ।

ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਸੈਮੀ-ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੀ-ਫਾਈਨਲ

ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ 2010 ਵਿੱਚ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਤੀਜੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਸੱਤ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ 129 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਚਾਰ ਓਵਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਤਰਫਾ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਬਾਰਬਾਡੋਸ ਦੇ ਬ੍ਰਿਜਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਕੇਨਸਿੰਗਟਨ ਓਵਲ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 17 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 148 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤੀ।

ਦੂਜਾ ਸੈਮੀ-ਫਾਈਨਲ

ਇੰਗਲੈਂਡ 2016 ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਸਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਸੱਤ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਖਿਤਾਬੀ ਮੈਚ ਹਾਰ ਗਏ।

ਤੀਜਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ 2021 ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ 167 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੈਚ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਏ।

ਚੌਥਾ ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ

ਇੰਗਲੈਂਡ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ 2022 ਅਤੇ 2024 ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। 2022 ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਟਰਾਫੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤੀ। ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਕਹਾਣੀ ਪਲਟ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ 2024 ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਗਤੀ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ, ਬਾਰਬਾਡੋਸ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ-ਇੰਗਲੈਂਡ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦਾ ਜੇਤੂ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਕੜਾਤਮਕ ਰੁਝਾਨ ਜੋ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਆਪਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜਾ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਟੀ 20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026
ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਇੰਗਲੈਂਡ
T20 WORLD CUP
IND VS ENG 3RD SEMIFINAL IN T20
IND VS ENG SEMIFINAL

