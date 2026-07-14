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IND vs ENG: ਪਹਿਲੇ ਵਨਡੇ ਲਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ

IND vs ENG 1st ODI: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹਿਲਾ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਐਜਬੈਸਟਨ ਵਿਖੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

IND vs ENG
ਇੰਗਲੈਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 14, 2026 at 12:24 PM IST

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IND vs ENG 1st ODI: ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਨਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਚ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 3:30 ਵਜੇ (IST) ਐਜਬੈਸਟਨ, ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹੈਰੀ ਬਰੂਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਟੀਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਾਈਨਅੱਪ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪਿਨ-ਹੈਵੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਸੁਮੇਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ—ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਲ ਜੈਕਸ, ਲਿਆਮ ਡਾਸਨ ਅਤੇ ਆਦਿਲ ਰਾਸ਼ਿਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ, ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਵਰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਜੈਕਬ ਬੈਥਲ - ਜਿਸਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 21 ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ - ਨੂੰ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਉਹ ਬੇਨ ਡਕੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਓਪਨਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਇੰਗਲੈਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਡਕੇਟ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਓਪਨਿੰਗ ਸਾਥੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੈਥੇਲ ਡਕੇਟ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਓਪਨਿੰਗ ਸਾਥੀ ਹੋਵੇਗਾ; ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਲ ਸਾਲਟ, ਜੈਮੀ ਸਮਿਥ, ਜ਼ੈਕ ਕ੍ਰਾਲੀ ਅਤੇ ਰੇਹਾਨ ਅਹਿਮਦ ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਬਟਲਰ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੈਚ

ਇਹ ਮੈਚ ਵਿਕਟਕੀਪਰ-ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਜੋਸ ਬਟਲਰ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨਿੱਜੀ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ 200ਵਾਂ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਵ੍ਹਾਈਟ-ਬਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀ, ਬਟਲਰ ਨੇ 21 ਫਰਵਰੀ, 2012 ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉਸਨੇ 39.11 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 5,515 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 11 ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ 29 ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜੋਫਰਾ ਆਰਚਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ

ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਜੋਫਰਾ ਆਰਚਰ, ਜਿਸਨੇ 4-0 ਦੀ ਟੀ-20I ਲੜੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੋਸ਼ ਟੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹਮਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।

IND ਬਨਾਮ ENG: ਪਹਿਲੇ ਵਨਡੇ ਲਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ

ਜੈਕਬ ਬੈਥਲ, ਬੇਨ ਡਕੇਟ, ਜੋ ਰੂਟ, ਹੈਰੀ ਬਰੂਕ (ਕਪਤਾਨ), ਜੋਸ ਬਟਲਰ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਸੈਮ ਕੁਰਨ, ਵਿਲ ਜੈਕਸ, ਜੋਫਰਾ ਆਰਚਰ, ਲੀਅਮ ਡਾਸਨ, ਜੋਸ਼ ਟੰਗ, ਅਤੇ ਆਦਿਲ ਰਸ਼ੀਦ।

IND ਬਨਾਮ ENG: ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਕਾਰਡ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 110 ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 61 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ 44 ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਮੈਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਦੋ ਟਾਈ ਰਹੇ।

ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਕਾਰਡਿਫ (16 ਜੁਲਾਈ) ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਮੈਚ ਲਾਰਡਸ (19 ਜੁਲਾਈ) ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।

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