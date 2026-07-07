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IND vs ENG: ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਤੀਜੇ ਟੀ-20 ਲਈ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

IND vs ENG 3rd T20: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਤੀਜਾ ਟੀ-20 ਅੱਜ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਟ੍ਰੈਂਟ ਬ੍ਰਿਜ ਵਿਖੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

IND VS ENG
ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਤੀਜੇ ਟੀ-20 ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 7, 2026 at 4:09 PM IST

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ਨਾਟਿੰਘਮ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਤੀਜਾ ਮੈਚ ਅੱਜ (7 ਜੁਲਾਈ) ਟ੍ਰੈਂਟ ਬ੍ਰਿਜ ਵਿਖੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਤ 10:00 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਇਸ ਮੈਚ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸੇ ਟੀਮ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ ਸੀ।

ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਦੇ ਓਲਡ ਟ੍ਰੈਫੋਰਡ ਵਿਖੇ ਖੇਡੇ ਗਏ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 7 ​​ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 190 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਇੱਕ ਓਵਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਜੈਕਬ ਬੈਥਲ ਨੇ 46 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਨਾਬਾਦ 76 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੀ ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਬੈਥਲ ਨੇ 17ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਲੈੱਗ-ਸਪਿਨਰ ਰਵੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ 29 ਦੌੜਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਚ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਉਸ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੈਕ-ਫੁੱਟ ਨੋ-ਬਾਲ ਸੁੱਟੀਆਂ ਸਨ।

ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੈਬਿਊ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਛੱਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 14 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਲ ਜੈਕਸ ਨੇ ਸਟੰਪ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 1-0 ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੀਜੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 9 ਅਤੇ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਸਟਲ ਅਤੇ ਸਾਊਥੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ।

IND vs ENG: ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ

ਫਿਲ ਸਾਲਟ, ਜੋਸ ਬਟਲਰ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਹੈਰੀ ਬਰੂਕ (ਕਪਤਾਨ), ਜੈਕਬ ਬੈਥਲ, ਟੌਮ ਬੈਂਟਨ, ਸੈਮ ਕੁਰਨ, ਵਿਲ ਜੈਕਸ, ਲਿਆਮ ਡਾਸਨ, ਜੋਫਰਾ ਆਰਚਰ, ਆਦਿਲ ਰਾਸ਼ਿਦ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਟੋਂਗ।

TAGGED:

IND VS ENG T20 SERIES
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ENGLAND PLAYING ELEVEN
IND VS ENG 3RD T20
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