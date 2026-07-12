ਕਪਤਾਨ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਨੇ 4-0 ਨਾਲ ਲੜੀ ਹਾਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਹੇਠ, ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਇਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
Published : July 12, 2026 at 4:07 PM IST
ਸਾਊਥੈਂਪਟਨ: ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (11 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ 'ਦਿ ਰੋਜ਼ ਬਾਊਲ' ਵਿਖੇ ਖੇਡੇ ਗਏ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਵੇਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਨੂੰ 56 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੀਰੀਜ਼ 4-0 ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਲਈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਪਤਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਰਹੀ। ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ 0-2 ਨਾਲ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਟੀ-20 ਲੜੀ 0-4 ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੀਰੀਜ਼ ਹਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ
ਇਸ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਵੇਂ ਟੀ-20 ਕਪਤਾਨ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਮ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੀਲਡਿੰਗ ਗਲਤੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਕਪਤਾਨ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
" good and bad are part and parcel of this game" 🗣️— Star Sports (@StarSportsIndia) July 12, 2026
following a tough series loss against england, #ShreyasIyer keeps it real and looks at the bigger picture. #ENGvIND 1st ODI | TUE, 14 JULY | LIVE on JioHotstar pic.twitter.com/rl0O0FoI6p
ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਈਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਹਰ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹਾਂ; ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਲੜੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਖੇਡ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹਨ।"
ਟੀਮ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਅਈਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਮ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖੇਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਖਾਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲਾ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੈਚ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।"
ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਲਦੀ ਢਲਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ
ਅਈਅਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਲਦੀ ਢਲਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਢਲ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਢਲਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ।" ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
England finish the series on a high with a commanding performance🏴#ENGvIND 1st ODI | TUE, 14 JULY | LIVE on JioHotstar pic.twitter.com/yd7G8p7e1O— Star Sports (@StarSportsIndia) July 11, 2026
ਖਰਾਬ ਫੀਲਡਿੰਗ ਵੀ ਰਹੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ
ਅਈਅਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਿੱਚ 'ਤੇ ਜੋ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੈਚ ਵੀ ਛੱਡੇ। ਅਸੀਂ 220-225 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਨਿਯਮਤ ਅੰਤਰਾਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਸਟੀਕ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਬਟਲਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੈਰੀ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੈਚ ਛੱਡੇ ਅਤੇ ਇਹ ਖੇਡ ਦੀ ਲੈਅ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਸੀ।"
ਕੈਚ ਛੱਡਣ ਕਾਰਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਜੋਸ ਬਟਲਰ (131) ਅਤੇ ਹੈਰੀ ਬਰੂਕ (ਨਾਬਾਦ 95) ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 233 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਮੈਚ ਜੇਤੂ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ 257/3 ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਕੋਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ (56) ਅਤੇ ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ (53) ਦੇ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ਼ 201/8 ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਿਆ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਰੈਂਕਿੰਗ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ
ਲਗਾਤਾਰ ਛੇ ਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਈਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਰੈਂਕ 'ਤੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਮ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਅਜੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਟੀਮ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਓਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।" ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ 14 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਖੇਡੇਗਾ।
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