IND vs ENG ODI: ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਤੀਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 27 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ
IND vs ENG 3rd ODI: ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ 387 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 360 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕੀ।
Published : July 20, 2026 at 11:24 AM IST
IND vs ENG 3rd ODI: ਭਾਰਤ ਐਤਵਾਰ (19 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਲਾਰਡਜ਼ ਵਿਖੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਵਨਡੇ 27 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ 1-2 ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੇਨ ਡਕੇਟ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ 142 ਅਤੇ ਜੈਕਬ ਬੈਥਲ ਦੇ 91 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 387 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 138, ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੇ 77 ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੀਆਂ 74 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸੱਤ ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 360 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਿਆ।
Skipper Harry Brook is all smiles as England defeat India 2-1 in their three-match ODI series at home 🏆— ICC (@ICC) July 20, 2026
📝 https://t.co/eY31ILqyLW pic.twitter.com/Hf567LXNVT
ਰੋਹਿਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ
ਇਹ ਮੈਚ ਰੋਹਿਤ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। 39 ਸਾਲਾ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ 34ਵਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਸੈਂਕੜਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਲਾਰਡਜ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬਾਲਕੋਨੀ ਤੋਂ ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। 110 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ 138 ਦੌੜਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਜਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ। ਰੋਹਿਤ ਦੀ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨਾਲ 147 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨਾਲ 113 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ। ਉਸ ਦੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 17 ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸੈਮ ਕੁਰਨ ਦੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ
ਸੈਮ ਕੁਰਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਿਹਾ, ਜਿਸਨੇ 10 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 75 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਆਖਰੀ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀਆਂ ਹੌਲੀ ਗੇਂਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸੱਤ ਗੇਂਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ, ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਚ ਦਾ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਗਿਆ।
Rohit Sharma becomes the first Indian to score an ODI century at Lord's 🙌— ICC (@ICC) July 19, 2026
📝: https://t.co/eY31ILqyLW pic.twitter.com/KsXWsuYYHL
ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਚਾਰ ਭਾਰਤੀ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਸ ਪ੍ਰਸਿਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ (10 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 69 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ), ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ (10 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 72 ਦੌੜਾਂ), ਪ੍ਰਿੰਸ ਯਾਦਵ (10 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 79 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਕਟ) ਅਤੇ ਗੁਰਨੂਰ ਬਰਾੜ (10 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 97 ਦੌੜਾਂ) ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਤਜਰਬਾ ਸਿਰਫ਼ 51 ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਸੀ।
ਬਟਲਰ ਦੀ ਪਾਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ
ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਜੋਸ ਬਟਲਰ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 13 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 41 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਪਾਰੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਉਸ ਦੀ ਪਾਰੀ ਨੇ ਆਖਰੀ ਪੰਜ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ 82 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ।
Ben Duckett made it count with a classy century 👌🤩— ICC (@ICC) July 19, 2026
📝: https://t.co/eY31ILqyLW pic.twitter.com/HAVrmZgUDB