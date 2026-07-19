ETV Bharat / sports

IND VS ENG 3rd ODI: ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ

IND VS ENG 3rd ODI: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਅੱਜ ਲਾਰਡਜ਼ ਵਿਖੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

IND VS ENG 3rd ODI
ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 19, 2026 at 11:04 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

IND VS ENG 3rd ODI: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅੱਜ (19 ਜੁਲਾਈ) ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਮੈਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 3:30 ਵਜੇ ਲਾਰਡਜ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ 1-1 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪਿਛਲੀ ਟੀ-20 ਲੜੀ ਵਿੱਚ 0-4 ਨਾਲ ਹੋਈ ਹਾਰ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੈਚ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ।

ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ

BCCI ਨੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਸਪਿਨਰ ਹਰਸ਼ ਦੂਬੇ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਖਰੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (BCCI) ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਪੁਰਸ਼ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਾਰਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰਸ਼ ਦੂਬੇ ਨੂੰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

ਇਲਾਜ ਲਈ ਮਾਹਿਰ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ

ਬੋਰਡ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ਕਾਰਡਿਫ ਦੇ ਸੋਫੀਆ ਗਾਰਡਨ ਵਿਖੇ ਦੂਜੇ ਵਨਡੇ ਦੌਰਾਨ ਸੱਜੇ ਹੈਮਸਟ੍ਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਲੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸੱਟ ਦੇ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮਾਹਿਰ ਸਲਾਹ ਲਵੇਗਾ।"

23 ਸਾਲਾ ਹਰਸ਼ ਦੂਬੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵਨਡੇ ਡੈਬਿਊ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਘਰੇਲੂ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ।

ਤੀਜੇ ਵਨਡੇ ਲਈ ਪਲੇਇੰਗ-11:

ਭਾਰਤ: ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਕਪਤਾਨ), ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ (ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਪ੍ਰਸਿਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਨੂਰ ਬਰਾੜ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ ਦੂਬੇ।

ਇੰਗਲੈਂਡ ਟੀਮ: ਹੈਰੀ ਬਰੂਕ (ਕਪਤਾਨ), ਬੇਨ ਡਕੇਟ, ਜੋਸ ਬਟਲਰ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਟੌਮ ਬੈਂਟਨ, ਜੋ ਰੂਟ, ਜੈਕਬ ਬੈਥਲ, ਵਿਲ ਜੈਕਸ, ਰੇਹਾਨ ਅਹਿਮਦ, ਲਿਆਮ ਡਾਸਨ, ਜੇਮਸ ਕੋਲਸ, ਸੈਮ ਕੁਰਨ, ਗੁਸ ਐਟਕਿੰਸਨ, ਜੋਫਰਾ ਆਰਚਰ, ਜੋਸ਼ ਟੰਗ, ਸਾਕਿਬ ਮਹਿਮੂਦ, ਆਦਿਲ ਰਾਸ਼ਿਦ।

TAGGED:

IND VS ENG 3RD ODI
IND VS ENG 3RD ODI BCCI
THIRD ODI INDIA TEAM
INDIA VS ENGLAND ODI

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.