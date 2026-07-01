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IND vs ENG: ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

IND vs ENG 1st T20: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਅੱਜ ਡਰਹਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ENGLAND PLAYING XI
ਇੰਗਲੈਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 1, 2026 at 10:57 AM IST

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IND vs ENG 1st T20: ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਡਰਹਮ ਦੇ ਚੈਸਟਰ-ਲੇ-ਸਟ੍ਰੀਟ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਤ 10:00 ਵਜੇ ਖੇਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਹਨ।

ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ 2026 ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਸਾਕਿਬ ਮਹਿਮੂਦ ਨੂੰ ਜੈਮੀ ਓਵਰਟਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਲੂਕ ਵੁੱਡ ਨੂੰ ਜੋਫਰਾ ਆਰਚਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਚਰ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਜੋਸ਼ ਟੋਂਗ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਪਤਾਨ ਹੈਰੀ ਬਰੂਕ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਹੈਰੀ ਬਰੂਕ ਨੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਬਰੂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦ ਹੰਡਰੇਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ, ਉਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਈਪੀਐਲ, ਪੀਐਸਐਲ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੀਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦਾ।"

ਬਰੂਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਾ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰੂਕ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕਪਤਾਨੀ ਬਾਰੇ ਅਟਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਪਤਾਨ ਬਣਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਬਣਾਂ, ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਈ ਖੇਡਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਾਂਗਾ।"

ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੇ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਲਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪਲੇਇੰਗ 11 ਟੀਮ

ਫਿਲ ਸਾਲਟ, ਜੋਸ ਬਟਲਰ, ਹੈਰੀ ਬਰੂਕ (ਕਪਤਾਨ), ਜੈਕਬ ਬੈਥਲ, ਟੌਮ ਬੈਂਟਨ, ਸੈਮ ਕੁਰਨ, ਵਿਲ ਜੈਕਸ, ਲੀਅਮ ਡਾਸਨ, ਸਾਕਿਬ ਮਹਿਮੂਦ, ਆਦਿਲ ਰਾਸ਼ਿਦ, ਲੂਕ ਵੁੱਡ

ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ਡਿਊਲ

  • 1 ਜੁਲਾਈ - ਪਹਿਲਾ ਟੀ-20, ਚੈਸਟਰ-ਲੇ-ਸਟ੍ਰੀਟ, ਰਾਤ ​​10:00 ਵਜੇ
  • 4 ਜੁਲਾਈ - ਦੂਜਾ ਟੀ-20, ਮੈਨਚੈਸਟਰ, ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ
  • 7 ਜੁਲਾਈ - ਤੀਜਾ ਟੀ-20, ਟ੍ਰੈਂਟ ਬ੍ਰਿਜ, ਰਾਤ ​​10:00 ਵਜੇ
  • 9 ਜੁਲਾਈ - ਚੌਥਾ ਟੀ-20, ਬ੍ਰਿਸਟਲ, ਰਾਤ ​​10:00 ਵਜੇ
  • 11 ਜੁਲਾਈ - ਪੰਜਵਾਂ ਟੀ-20, ਸਾਊਥੈਂਪਟਨ, ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ

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