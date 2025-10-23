ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਤੋੜੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਬਣੇ ਨੰਬਰ 1 ਬੱਲੇਬਾਜ਼
Rohit Sharma Record: ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਐਡੀਲੇਡ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲੜੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਟਾਸ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਆਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਰਹੀ। ਓਪਨਰ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ 9 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਫਿਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰਫ਼ 17 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ
ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਫਲਾਪ ਹੋਏ ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ। ਹੌਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਿੱਟਮੈਨ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਅਤੇ ਐਡਮ ਗਿਲਕ੍ਰਿਸਟ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ 59ਵਾਂ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ। ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 8 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੀ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 275 ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 32 ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ 59 ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 11,225 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ।
ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ
ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੇ 308 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 11,221 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 22 ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ 71 ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰੋਹਿਤ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ (18,426 ਦੌੜਾਂ) ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ (14,181 ਦੌੜਾਂ) ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਦ੍ਰਾਵਿੜ (10,768 ਦੌੜਾਂ) ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ
|ਖਿਡਾਰੀ
|ਮੈਚ
|ਦੌੜੋ
|ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ
|100/50
|ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ
|463
|18,426
|200*
|49/96
|ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ
|304*
|14,181
|183
|51/74
|ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ
|275*
|11,225*
|264
|32/59
|ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ
|308
|11,221
|183
|22/71
|ਰਾਹੁਲ ਦ੍ਰਾਵਿੜ
|340
|10,768
|153
|12/82
ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 73 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਦਿੱਗਜ ਐਡਮ ਗਿਲਕ੍ਰਿਸਟ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਗਿਲਕ੍ਰਿਸਟ ਨੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓਪਨਰ ਵਜੋਂ 9,200 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ, ਰੋਹਿਤ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਓਪਨਰ ਵਜੋਂ 9,219 ਦੌੜਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਗਿਲਕ੍ਰਿਸਟ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਇਸ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚੌਥਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਓਪਨਰ ਵਜੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ
|ਖਿਡਾਰੀ
|ਟੀਮ
|ਮੈਚ
|ਦੌੜੋ
|ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ
|ਭਾਰਤ
|344
|15,310
|ਸਨਥ ਜੈਸੂਰੀਆ
|ਸ਼ਿਰੀਲੰਕਾ
|388
|12,740
|ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ
|ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼
|280
|10,179
|ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ
|ਭਾਰਤ
|188*
|9219
|ਐਡਮ ਗਿਲਕ੍ਰਿਸਟ
|ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ
|260
|9200
|ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ
|ਭਾਰਤ
|242
|9146
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਹਜ਼ਾਰ ਦੌੜਾਂ
ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਵਨਡੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 1000 ਦੌੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮਿਸ਼ੇਲ ਸਟਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਤੀਜੇ ਓਵਰ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਚੌਕਾ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਟੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ 21 ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਰੋਹਿਤ ਨੇ 55.77 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 1047 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4 ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ 3 ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ (802 ਦੌੜਾਂ) ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ
|ਖਿਡਾਰੀ
|ਟੀਮ
|ਮੈਚ
|ਦੌੜੋ
|100/50
|4/6
|ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ
|ਭਾਰਤ
|21*
|1047*
|4/3
|80/31
|ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ
|ਭਾਰਤ
|20*
|802*
|3/4
|60/9
|ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ
|ਭਾਰਤ
|25
|740
|1/5
|64/1
|ਐਮਐਸ ਧੋਨੀ
|ਭਾਰਤ
|21
|684
|0/5
|32/12
|ਸਟੀਵ ਸਮਿਥ
|ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ
|11
|683
|4/1
|69/13
|ਐਰੋਨ ਫਿੰਚ
|ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ
|14
|665
|2/5
|56/12
|ਡੇਵਿਡ ਬੂਮ
|ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ
|14
|646
|1/5
|54/0
|ਐਲਨ ਬਾਰਡਰ
|ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ
|20
|595
|1/4
|45/2
|ਡੇਵਿਡ ਵਾਰਨਰ
|ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ
|12
|543
|1/4
|53/9
|ਮੈਥਿਊ ਹੇਡਨ
|ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ
|10
|534
|2/4
|55/5
ਇਸ ਮੈਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਟਾਸ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ 50 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 264 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਹੁਣ 6 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਿਕਟ ਗੁਆਏ 16 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹਨ।