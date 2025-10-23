ETV Bharat / sports

ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਤੋੜੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਬਣੇ ਨੰਬਰ 1 ਬੱਲੇਬਾਜ਼

Rohit Sharma Record: ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਐਡੀਲੇਡ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Rohit Sharma Record
ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 23, 2025 at 6:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲੜੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਟਾਸ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਆਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਰਹੀ। ਓਪਨਰ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ 9 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਫਿਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰਫ਼ 17 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ

ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਫਲਾਪ ਹੋਏ ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ। ਹੌਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਿੱਟਮੈਨ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਅਤੇ ਐਡਮ ਗਿਲਕ੍ਰਿਸਟ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ 59ਵਾਂ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ। ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 8 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੀ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 275 ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 32 ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ 59 ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 11,225 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ।

ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ

ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੇ 308 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 11,221 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 22 ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ 71 ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰੋਹਿਤ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ (18,426 ਦੌੜਾਂ) ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ (14,181 ਦੌੜਾਂ) ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਦ੍ਰਾਵਿੜ (10,768 ਦੌੜਾਂ) ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।

ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ

ਖਿਡਾਰੀਮੈਚਦੌੜੋਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ100/50
ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ46318,426200*49/96
ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ304*14,18118351/74
ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ275*11,225*26432/59
ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ30811,22118322/71
ਰਾਹੁਲ ਦ੍ਰਾਵਿੜ34010,76815312/82

ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 73 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਦਿੱਗਜ ਐਡਮ ਗਿਲਕ੍ਰਿਸਟ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਗਿਲਕ੍ਰਿਸਟ ਨੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓਪਨਰ ਵਜੋਂ 9,200 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ, ਰੋਹਿਤ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਓਪਨਰ ਵਜੋਂ 9,219 ਦੌੜਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਗਿਲਕ੍ਰਿਸਟ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਇਸ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚੌਥਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਓਪਨਰ ਵਜੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ

ਖਿਡਾਰੀਟੀਮਮੈਚਦੌੜੋ
ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰਭਾਰਤ34415,310
ਸਨਥ ਜੈਸੂਰੀਆਸ਼ਿਰੀਲੰਕਾ38812,740
ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼28010,179
ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾਭਾਰਤ188*9219
ਐਡਮ ਗਿਲਕ੍ਰਿਸਟਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ2609200
ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀਭਾਰਤ2429146

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਹਜ਼ਾਰ ਦੌੜਾਂ

ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਵਨਡੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 1000 ਦੌੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮਿਸ਼ੇਲ ਸਟਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਤੀਜੇ ਓਵਰ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਚੌਕਾ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਟੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ 21 ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਰੋਹਿਤ ਨੇ 55.77 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 1047 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4 ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ 3 ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ (802 ਦੌੜਾਂ) ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ

ਖਿਡਾਰੀਟੀਮਮੈਚਦੌੜੋ100/504/6
ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾਭਾਰਤ21*1047*4/380/31
ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀਭਾਰਤ20*802*3/460/9
ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰਭਾਰਤ257401/564/1
ਐਮਐਸ ਧੋਨੀਭਾਰਤ216840/532/12
ਸਟੀਵ ਸਮਿਥਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ116834/169/13
ਐਰੋਨ ਫਿੰਚਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ146652/556/12
ਡੇਵਿਡ ਬੂਮਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ146461/554/0
ਐਲਨ ਬਾਰਡਰਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ205951/445/2
ਡੇਵਿਡ ਵਾਰਨਰਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ125431/453/9
ਮੈਥਿਊ ਹੇਡਨਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ105342/455/5

ਇਸ ਮੈਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਟਾਸ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ 50 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 264 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਹੁਣ 6 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਿਕਟ ਗੁਆਏ 16 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹਨ।

TAGGED:

ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ
ROHIT SHARMA ODI RUNS
AUSTRALIA VS INDIA 2ND ODI
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ
ROHIT SHARMA RECORD

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਆਪਣੇ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਕਰੋ ਡੀਟੌਕਸੀਫਾਈ, ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਵੇਗੀ ਲੋੜ

ਗੰਦੇ ਸੋਫੇ ਕਵਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਸਾਫ਼, ਨਵੇਂ ਵਾਂਗ ਚਮਕਣਗੇ

ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਡੀਆਂ ਤੱਕ ਦਰਦ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰੋ ਪਛਾਣ

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਗਾਉਂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਵਧਾਨ ! ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖ਼ਤਰਾ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.