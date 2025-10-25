ETV Bharat / sports

IND vs AUS: ਤੀਜੇ ਵਨਡੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਤੇ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਜਿੱਤ, 9 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਮਾਤ

INDIA VS AUSTRALIA 3RD ODI: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ 236 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ।

IND vs AUS
ਭਾਰਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੀਜਾ ਵਨਡੇ (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 25, 2025 at 4:30 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਤੀਜਾ ਵਨਡੇ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਿਡਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਥੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ 46.4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 236 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਨੇ 237 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ 38.3 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤੀਜਾ ਵਨਡੇ 9 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਪਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ 2-1 ਨਾਲ ਲੜੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ।

9 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਜਿੱਤਿਆ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ 'ਚ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 125 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 121 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 13 ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ 81 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 74 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਚੌਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ 62 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 69 ਦੌੜਾਂ ਜੋੜੀਆਂ। ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ ਨੇ ਤੋੜਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਗਿੱਲ ਨੂੰ 24 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਗਿੱਲ ਦੇ ਆਊਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਹਿਤ-ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਟੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਟਾਸ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਪਾਵਰਪਲੇ-1 ਵਿੱਚ 67 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਚ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੇਂਦ ਸਵਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ੇਲ ਮਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 67 ਦੌੜਾਂ ਜੋੜੀਆਂ। ਹੈੱਡ ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਦੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਿਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਕੈਚ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਓਪਨਿੰਗ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਪਾਵਰਪਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਪਤਾਨ ਮਿਸ਼ੇਲ ਮਾਰਸ਼ (41 ਦੌੜਾਂ) ਨੂੰ ਬੋਲਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਮੈਟ ਰੇਨਸ਼ਾ ਨੇ 56 ਅਤੇ ਮੈਥਿਊ ਸ਼ਾਰਟ ਨੇ 30 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ ਨੇ 29 ਅਤੇ ਐਲੇਕਸ ਕੈਰੀ ਨੇ 24 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।

ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ

ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ 23ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਮੈਥਿਊ ਸ਼ਾਰਟ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੈਚ ਲਿਆ। ਸ਼ਾਰਟ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ ਦੀ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਸਵੀਪ ਕੀਤਾ। ਗੇਂਦ ਫਾਰਵਰਡ ਸਕੁਏਅਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਕੋਲ ਗਈ। ਕੋਹਲੀ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਚ ਲੈ ਲਿਆ। 34ਵੇਂ ਓਵਰ ਦੀ ਚੌਥੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਵਿਕਟਕੀਪਰ ਐਲੇਕਸ ਕੈਰੀ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਕੈਰੀ 24 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ।

ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ ਦੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕਮਾਲ

ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਪਾਵਰਪਲੇ 1 ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਵੀਂ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਕਟ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਮੱਧ ਅਤੇ ਡੈਥ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਸੌਂਪੀ, ਜਿਥੇ ਰਾਣਾ ਨੇ ਐਲੇਕਸ ਕੈਰੀ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਓਵਨ, ਕੂਪਰ ਕੌਨੋਲੀ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।

ਹੁਣ ਟੀ-20 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਹਮਣਾ

ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ ਅਤੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਲੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗੀ।

ਵਿਰਾਟ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਵਿਰਾਟ ਰਿਕਾਰਡ

ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਦੀ 54ਵੀਂ ਦੌੜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਮਾਰ ਸੰਗਾਕਾਰਾ ਦੇ 14,234 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹੁਣ 14,255 ਦੌੜਾਂ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਦੀਆਂ 18,426 ਦੌੜਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।

ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਪਲੇਇੰਗ 11 ਖਿਡਾਰੀ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਲੇਇੰਗ 11: ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਕਪਤਾਨ), ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਪਲੇਇੰਗ 11: ਮਿਸ਼ੇਲ ਮਾਰਸ਼ (ਕਪਤਾਨ), ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ, ਮੈਥਿਊ ਸ਼ਾਰਟ, ਮੈਟ ਰੇਨਸ਼ਾ, ਐਲੇਕਸ ਕੈਰੀ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਕੂਪਰ ਕੌਨੋਲੀ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਓਵਨ, ਨਾਥਨ ਐਲਿਸ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਸਟਾਰਕ, ਐਡਮ ਜ਼ਾਂਪਾ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ।

