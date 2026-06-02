ਆਕਿਬ ਨਬੀ ਦੀ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਟੈਸਟ ਲਈ ਬਤੌਰ ਨੈੱਟ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਆਕਿਬ ਨਬੀ ਨੂੰ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਾ ਚੁਣੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
Published : June 2, 2026 at 10:23 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2026 ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਹੁਣ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡੇਗੀ, ਜੋ 6 ਤੋਂ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਲਈ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਲੜੀ ਲਈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਆਕਿਬ ਨਬੀ ਨੂੰ ਟੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਆਕਿਬ ਨਬੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਕਿਬ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਲਈ ਨੈੱਟ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਕਿਬ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਟੀਮ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਗੇ।
ਸੱਤ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੈੱਟ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੁੱਲ ਸੱਤ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੈੱਟ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਿਬ ਨਬੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, "ਆਕਿਬ ਨਬੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੈੱਟ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਆਕਿਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਛੇ ਹੋਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੈੱਟ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ - ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ - ਨੈੱਟ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਔਖੇ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।"
ਨਬੀ ਦਾ ਰਣਜੀ ਟਰਾਫੀ 'ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਨਬੀ, ਜੋ ਰਣਜੀ ਟਰਾਫੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ - ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 60 ਵਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ ਸੀ - ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਕਅੱਪ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੰਬੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਗੁਰਨੂਰ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣਕਾਰ ਨੇ ਨਬੀ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਟੀਮ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੌਰਾਨ ਨਬੀ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਚੋਣਕਾਰ ਅਜੀਤ ਅਗਰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁਣ ਲਿਆ ਸੀ।"
ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਸਪਿਨਰ ਮਾਨਵ ਸੁਥਾਰ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਸਪਿਨ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਹਰਸ਼ ਦੂਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਇੱਕਲੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਗਿੱਲ, ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਪੰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ, ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ, ਦੇਵਦੱਤ ਪਡਿੱਕਲ ਅਤੇ ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਮੈਚ ਲਈ ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ ਸਪਿਨ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣਗੇ।
IND ਬਨਾਮ AFG: ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡ ਟੂ ਹੈੱਡ ਰਿਕਾਰਡ
ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਹੋਵੇਗਾ; ਪਹਿਲਾ 2018 ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰੀ ਅਤੇ 262 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵ ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 2025-27 ਚੱਕਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੈਸਟ ਟੀਮ
ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਕਪਤਾਨ), ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ, ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ (ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ, ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ, ਦੇਵਦੱਤ ਪਡਿੱਕਲ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈੱਡੀ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ, ਪ੍ਰਸਿਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਮਾਨਵ ਸੁਥਾਰ, ਗੁਰਨੂਰ ਬਰਾੜ, ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ, ਹਰਸ਼ ਦੂਬੇ।