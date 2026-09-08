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IND ਬਨਾਮ AFG T20 ਸੀਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ, ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮੈਚ ?

IND ਬਨਾਮ AFG T20 ਸੀਰੀਜ਼ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

IND VS AFG T20 LIVE STREAMING
IND ਬਨਾਮ AFG T20 ਸੀਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 8, 2026 at 8:50 PM IST

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IND vs AFG T20 LIve Streaming: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ T20 ਸੀਰੀਜ਼ ਖੇਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਬਰਾਹਿਮ ਜ਼ਦਰਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰਨਗੇ।

'ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ'

ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਲੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਮੈਚ 15 ਅਤੇ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਿੰਨੋਂ ਮੈਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ।

'ਵਿਸ਼ਵ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਟੀਮਾਂ'

ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਇਸ ਲੜੀ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨਸੀਬ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਜਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਹ ਲੜੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।"

IND ਬਨਾਮ AFG T20 ਸੀਰੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?

ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਨੀ ਸਪੋਰਟਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹੁਣ ਸੋਨੀ ਸਪੋਰਟਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਮੈਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਨੀ ਕੋਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਫੈਨਕੋਡ ਦੀ ਐਪ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੋਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਾਲੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੁਖੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਸੋਨੀ ਸਪੋਰਟਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਖੇਡ ਉਤਸਵ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੋੜਦੀ ਹੈ।"

'ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਟੀ-20 ਟੀਮ'

ਇਹ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਟੀ-20 ਟੀਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਬਰਾਹਿਮ ਜ਼ਦਰਾਨ, ਰਹਿਮਾਨਉੱਲਾ ਗੁਰਬਾਜ਼, ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ, ਰਹਿਮਤਉੱਲਾ ਗੁਰਬਾਜ਼, ਸਦੀਕਉੱਲਾ ਅਟਲ ਅਤੇ ਅਜ਼ਮਤਉੱਲਾ ਉਮਰਜ਼ਈ ਵਰਗੇ ਸਿਤਾਰੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੋ ਵਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ, ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ, ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰੋਸਟਰ ਹੈ।

TAGGED:

IND ਬਨਾਮ AFG T20 ਸੀਰੀਜ਼
ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ
ਸੋਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕਸ ਇੰਡੀਆ
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IND VS AFG T20 LIVE STREAMING

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