ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ, ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ
IND vs AFG Series 2026: ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : March 2, 2026 at 7:12 PM IST
IND vs AFG Series 2026: ਭਾਰਤ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚਾਂ ਲਈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ, 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਲੜੀ 2026 ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (ਆਈ.ਪੀ.ਐਲ.) ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਸਕੱਤਰ ਦੇਵਜੀਤ ਸੈਕੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਲੜੀ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ 6 ਜੂਨ ਤੋਂ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੀ.ਸੀ.ਏ. ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 17 ਜੂਨ ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
🚨 News 🚨— BCCI (@BCCI) March 2, 2026
Here's a look at the schedule for Afghanistan Men’s Team’s tour of India in June 2026 🗓️
Details ▶️ https://t.co/OkJVip4AhJ#TeamIndia | #INDvAFG pic.twitter.com/CQhIliTf2E
ਭਾਰਤ-ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ
ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਦੁਵੱਲੀ ਲੜੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਚਾਰ ਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਜਿੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਚ 2018 ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਟਾਈ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਟੀ-20 ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਨੌਂ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੱਠ ਜਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਬਿਨਾਂ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ।
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਸੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੂਨ 2018 ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਡੈਬਿਊ ਸੀ। ਉਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਐਮ. ਚਿੰਨਾਸਵਾਮੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰੀ ਅਤੇ 262 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ
ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਭਾਰਤੀ ਦਿੱਗਜ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਟੀ-20 ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 50 ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਗੇਂਦ ਦੇ ਦੌਰੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਟੀ-20 ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ 14 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ਡਿਊਲ
|ਦਿਨ
|ਤਾਰੀਖ਼
|ਸਮਾਂ
|ਮੈਚ
|ਜਗ੍ਹਾ
|ਸ਼ਨੀਵਾਰ
|06 ਜੂਨ
|ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ
|ਟੈਸਟ
|ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
|ਐਤਵਾਰ
|14 ਜੂਨ
|ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਵਜੇ
|ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ
|ਹਾਸਪਾਈਸ
|ਬੁੱਧਵਾਰ
|17 ਜੂਨ
|ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਵਜੇ
|ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ
|ਲਖਨਊ
|ਸ਼ਨੀਵਾਰ
|20 ਜੂਨ
|ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਵਜੇ
|ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ
|ਚੇਨਈ