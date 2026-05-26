IND vs AFG: ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਲਈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਪਤਾਨ
IND vs AFG Series 2026: ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ ਖੇਡੇਗਾ।
Published : May 26, 2026 at 10:22 PM IST
Afghanistan squad for India tour: ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ (ਏ.ਸੀ.ਬੀ.) ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਹੁ-ਫਾਰਮੈਟ ਲੜੀ ਲਈ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਸ਼ਮਤੁੱਲਾਹ ਸ਼ਾਹਿਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਟੈਸਟ ਲਈ ਕਪਤਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਲੜੀ ਲਈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ, ਰਹਿਮਾਨੁੱਲਾ ਗੁਰਬਾਜ਼, ਮੁਹੰਮਦ ਨਬੀ ਅਤੇ ਅਜ਼ਮਤੁੱਲਾ ਉਮਰਜ਼ਈ ਵਰਗੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਲੜੀ 6-10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 13, 17 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।
🚨 Afghanistan Squads Are Out 🚨
Here are Afghanistan’s squads for the upcoming Test and ODI series against India, set to begin from June 6-20. 🏏
ਵਨਡੇ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਬਰਕਰਾਰ
ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਜ਼ਦਰਾਨ ਦੇ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਿਦੀ, ਰਹਿਮਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਰਸੂਲੀ ਤੋਂ ਮੱਧ ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਨਬੀ ਅਤੇ ਉਮਰਜ਼ਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਸਪਿਨਰ ਗਜ਼ਨਫਰ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਬਿਲਾਲ ਸਾਮੀ, ਫਰੀਦ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆ-ਉਰ-ਰਹਿਮਾਨ ਸ਼ਰੀਫੀ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੰਗਿਆਲ ਖਾਰੋਤਾਈ ਵੀ ਟੀਮ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਸ ਅਹਿਮਦ, ਸਲੀਮ ਸਫੀ ਅਤੇ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਇਕਮਾਤਰ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਲਈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਬਦੁਲ ਮਲਿਕ, ਰਹਿਮਾਨਉੱਲ੍ਹਾ ਜ਼ਦਰਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਫੁਦੀਨ ਅਸ਼ਰਫ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਹਿਮਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਜ਼ ਵਰਗੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕਰਾਮ ਅਲੀਖਿਲ ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਜ਼ਜ਼ਈ ਨੂੰ ਵਿਕਟਕੀਪਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਪਿਨਰਾਂ ਕੈਸ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਨੰਗਿਆਲ ਖਾਰੋਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਫੁਦੀਨ ਅਸ਼ਰਫ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਨਡੇ ਟੀਮ
ਹਸ਼ਮਤੁੱਲਾਹ ਸ਼ਾਹਿਦੀ (ਕਪਤਾਨ), ਰਹਿਮਾਨਉੱਲ੍ਹਾ ਗੁਰਬਾਜ਼ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਇਬਰਾਹਿਮ ਜ਼ਦਰਾਨ, ਸਦੀਕਉੱਲ੍ਹਾ ਅਟਲ, ਦਰਵੇਸ਼ ਰਸੌਲੀ, ਰਹਿਮਤ ਸ਼ਾਹ, ਇਕਰਾਮ ਅਲੀਖਿਲ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਮੁਹੰਮਦ ਨਬੀ, ਅਜ਼ਮਤੁੱਲਾ ਉਮਰਜ਼ਈ, ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ, ਨੰਗਯਾਲ ਖਾਰੋਤਾਈ, ਏ.ਐੱਮ.-ਗਜ਼ਨਫਰ, ਜ਼ਿਆ-ਉਰ-ਰਹਿਮਾਨ ਸ਼ਰੀਫੀ, ਫਰੀਦ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਬਿਲਾਲ ਸਾਮੀ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਖਿਡਾਰੀ: ਕੈਸ ਅਹਿਮਦ, ਸਲੀਮ ਸਫੀ, ਅਤੇ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਟੈਸਟ ਟੀਮ
ਹਸ਼ਮਤੁੱਲਾਹ ਸ਼ਾਹਿਦੀ (ਕਪਤਾਨ), ਅਬਦੁਲ ਮਲਿਕ, ਸਦੀਕਉੱਲ੍ਹਾ ਅਟਲ, ਰਹਿਮਤ ਸ਼ਾਹ, ਰਹਿਮਾਨਉੱਲ੍ਹਾ ਗੁਰਬਾਜ਼, ਰਹਿਮਾਨਉੱਲ੍ਹਾ ਜ਼ਾਦਰਾਨ, ਅਫਸਾਰ ਜ਼ਜ਼ਈ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਇਕਰਾਮ ਅਲੀਖਿਲ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਅਜ਼ਮਤੁੱਲਾ ਉਮਰਜ਼ਈ, ਸ਼ਰਫੂਦੀਨ ਅਸ਼ਰਫ, ਨੰਗਯਾਲ ਖਾਰੋਤਾਈ, ਕਾਇਸ ਅਹਿਮਦ, ਬਿਲਾਲ ਸਾਮੀ, ਜ਼ਿਆ ਸ਼ਰੀਫੀ ਅਤੇ ਸਲੀਮ ਸਫੀ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਖਿਡਾਰੀ: ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ, ਬਹਿਰ ਸ਼ਾਹ, ਅਤੇ ਇਸਮਤ ਆਲਮ
ਭਾਰਤ-ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ਡਿਊਲ
ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਸ਼ਡਿਊਲ
- ਇੱਕ ਟੈਸਟ - 6-10 ਜੂਨ - ਨਵਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ਡਿਊਲ
- ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਵਨਡੇ - 14 ਜੂਨ - ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਵਜੇ
- ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਵਨਡੇ - 17 ਜੂਨ - ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਵਜੇ
- ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਵਨਡੇ - 20 ਜੂਨ - ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਵਜੇ