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IND vs AFG: ਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਪਾਂਡਿਆ ਫਿਟਨੈਸ ਟੈਸਟ ’ਚ ਪਾਸ ,ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ’ਚ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

Rohit Pandya clear fitness test: ਪਾਂਡਿਆ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਸੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਲਈ ਕਈ ਆਈਪੀਐਲ ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਸਨ।

Rohit Pandya clear fitness test
ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ((IANS))
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 9, 2026 at 7:50 PM IST

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IND vs AFG ODI Series 2026: ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਲੌਤੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪਾਰੀ ਅਤੇ 300 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਖੇਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਟੀਮ ਦੇ ਦੋ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ਆਪਣੇ ਫਿਟਨੈਸ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀਮ ਦੀ ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ ਫਿਟਨੈਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ (ਸੀਓਈ) ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਂਡਿਆ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਸੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਲਈ ਕਈ ਆਈਪੀਐਲ ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਸਨ।

ਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਹਾਰਦਿਕ ਫਿਟਨੈਸ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਪਾਸ

ਪਾਂਡਿਆ 2 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਸੀਓਈ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਹਾਰਦਿਕ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੀਓਈ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੈਚ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਅਤੇ 10 ਓਵਰਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਓਈ ਦੇ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਕੋਚ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।" ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਰੋਹਿਤ ਵੀ ਹੈਮਸਟ੍ਰਿੰਗ ਖਿਚਾਅ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਸੀਓਈ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਡਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂ

Rohit Pandya clear fitness test
ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ((IANS))

ਦੋਵਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਟੀਮ ਹੋਵੇਗੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਆਈਪੀਐਲ ਫਾਈਨਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹੈਮਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਓਪਨਿੰਗ ਜੋੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਵੇਗੀ, ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ਸੀਮਤ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਡੈਥ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਂਡਿਆ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਓਵਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 50 ਓਵਰਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

IND vs AFG: ODI ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ਡਿਊਲ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ODI ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 17 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ।

Rohit Pandya clear fitness test
ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ((IANS))

ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ODI ਟੀਮ

ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਕਪਤਾਨ), ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ (ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ, ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈੱਡੀ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਸਿਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਯਾਦਵ, ਗੁਰਨੂਰ ਬਰਾੜ, ਹਰਸ਼ ਦੂਬੇ।

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