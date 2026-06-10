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IND vs AFG: ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਿਆ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਖਿਲਾਫ ODI ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ

ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਿਆ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ।

HARDIK PANDYA INJURED AGAIN
Etv Bharat (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 10, 2026 at 7:49 PM IST

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Hardik Pandya Injury: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਟਾਰ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਿਆ ਫਿਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 'ਹਾਰਦਿਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਲਈ ਖੇਡਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਪਿੱਠ ਦੀ ਸੱਟ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਡਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਬੀਸੀਸੀਆਈ) ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ (CoE) ਗਿਆ ਸੀ।'

HARDIK PANDYA INJURED AGAIN
ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਿਆ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਖਿਲਾਫ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ (IANS)

ਹਾਰਦਿਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੱਟ

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਦਿਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੱਟ (ਪੱਟ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿਚਾਅ) ਸੀਓਈ ਵਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ 10 ਓਵਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਸਕਣਗੇ।"

ਹਾਰਦਿਕ ਦੇ ਬਦਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਾਰਦਿਕ ਦੇ ਬਦਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਹੈਮਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਰਦਿਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ ਨੂੰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਦਿਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਹਾਰਦਿਕ

ਹਾਰਦਿਕ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ। 32 ਸਾਲਾ ਇਸ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੱਟ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਡਯਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।

HARDIK PANDYA INJURED AGAIN
ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਿਆ (IANS)

ਪੰਡਿਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀ-20 ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਇੰਨੇ ਹੀ ਮੈਚਾਂ ਲਈ ਮੈਚ-ਫਿੱਟ ਰਹੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ, 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 17 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ।

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TAGGED:

HARDIK PANDYA INJURY
IND VS AFG ODI SERIES 2026
IND VS AFG 1ST ODI
ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਿਆ ਬਾਹਰ
HARDIK PANDYA INJURED AGAIN

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