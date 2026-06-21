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IND vs AFG: ਪ੍ਰਸਿਧ ਦੀਆਂ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਜੈਸਵਾਲ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ 3-0 ਨਾਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

IND vs AFG Match
ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 21, 2026 at 6:54 AM IST

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IND vs AFG 3rd ODI: ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (20 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਚੇਨਈ ਦੇ ਐਮਏ ਚਿਦੰਬਰਮ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨੌਂ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੜੀ 3-0 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਪ੍ਰਸਿਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਜੇਤੂ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ।

ਪ੍ਰਸਿਧ ਨੇ ਨੌਂ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 5-23 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅੰਕੜੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 44.2 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 218 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਪਤਾਨ ਹਸ਼ਮਤੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹਿਦੀ ਨੇ 102 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਂਕੜਾ ਸੀ।

ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜੈਸਵਾਲ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 79 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ) ਨੇ 170 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪੈਨਲਟੀ ਦੌੜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਫਿਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ 86 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇਤੂ 110 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਂਕੜਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 14 ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ 128 ਗੇਂਦਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਜਿੱਤ ਵੀ ਸੀ।

ਨਬੀ ਨੇ 23ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਡੀਪ ਮਿਡ-ਵਿਕਟ ਵੱਲ ਪੁੱਲ ਸ਼ਾਟ ਖੇਡਿਆ ਅਤੇ 79 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਕ੍ਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਜਿੱਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਨ-ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਜੈਸਵਾਲ ਅਤੇ ਅਈਅਰ ਨੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨੂੰ ਘੁੰਮਾਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।

ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਫੀਲਡਿੰਗ ਗਲਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਮੈਚ ਆਪਣੇ ਅੰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ, ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ 83 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਦੇ ਵਾਧੂ ਕਵਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਨਸਾਈਡ-ਆਊਟ ਡਰਾਈਵ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਸਵੀਪ ਅਤੇ ਲੋਫਟਡ ਸ਼ਾਟ ਖੇਡਿਆ, ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਲੌਂਗ-ਆਨ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ।

ਪ੍ਰਸਿਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।

ਜੈਸਵਾਲ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਭਾਰਤ ਨੇ 218 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ 28.4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਵਿਕਟਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ 86 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇਤੂ 110 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 14 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 3 ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 69 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 79 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 9 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 3 ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ 19 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਜੇਤੂ ਰਹੇ।

TAGGED:

IND VS AFG
INDIA VS AFGHANISTAN 3RD ODI
SHUBMAN GILL
ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ
IND VS AFG MATCH

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