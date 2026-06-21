IND vs AFG: ਪ੍ਰਸਿਧ ਦੀਆਂ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਜੈਸਵਾਲ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ 3-0 ਨਾਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
Published : June 21, 2026 at 6:54 AM IST
IND vs AFG 3rd ODI: ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (20 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਚੇਨਈ ਦੇ ਐਮਏ ਚਿਦੰਬਰਮ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨੌਂ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੜੀ 3-0 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਪ੍ਰਸਿਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਜੇਤੂ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ।
𝗪.𝗜.𝗡.𝗡.𝗘.𝗥.𝗦 🏆— BCCI (@BCCI) June 20, 2026
The celebrations begin in the #TeamIndia camp as we clinch the @IDFCFIRSTBank #INDvAFG series with a 3⃣-0⃣ margin 🙌 pic.twitter.com/oI9lbaNeXk
ਪ੍ਰਸਿਧ ਨੇ ਨੌਂ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 5-23 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅੰਕੜੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 44.2 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 218 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਪਤਾਨ ਹਸ਼ਮਤੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹਿਦੀ ਨੇ 102 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਂਕੜਾ ਸੀ।
𝙏𝙝𝙖𝙩 𝙬𝙞𝙣𝙣𝙞𝙣𝙜 𝙛𝙚𝙚𝙡𝙞𝙣𝙜 🏆#TeamIndia Captain Shubman Gill receives the @IDFCFIRSTBank trophy from BCCI President Mr. Mithun Manhas @MithunManhas after a convincing clean sweep 🙌#INDvAFG | @ShubmanGill pic.twitter.com/qjPtw4R4D4— BCCI (@BCCI) June 20, 2026
ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜੈਸਵਾਲ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 79 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ) ਨੇ 170 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪੈਨਲਟੀ ਦੌੜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਫਿਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ 86 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇਤੂ 110 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਂਕੜਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 14 ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ 128 ਗੇਂਦਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਜਿੱਤ ਵੀ ਸੀ।
ਨਬੀ ਨੇ 23ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਡੀਪ ਮਿਡ-ਵਿਕਟ ਵੱਲ ਪੁੱਲ ਸ਼ਾਟ ਖੇਡਿਆ ਅਤੇ 79 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਕ੍ਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਜਿੱਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਨ-ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਜੈਸਵਾਲ ਅਤੇ ਅਈਅਰ ਨੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨੂੰ ਘੁੰਮਾਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।
An Authoritative 💯— BCCI (@BCCI) June 20, 2026
Relive Yashasvi Jaiswal's superb knock ▶️ https://t.co/hcsKPfZAcA#TeamIndia | #INDvAFG | @IDFCFIRSTBank | @ybj_19 pic.twitter.com/8m2GyFs4LV
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਫੀਲਡਿੰਗ ਗਲਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਮੈਚ ਆਪਣੇ ਅੰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ, ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ 83 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਦੇ ਵਾਧੂ ਕਵਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਨਸਾਈਡ-ਆਊਟ ਡਰਾਈਵ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਸਵੀਪ ਅਤੇ ਲੋਫਟਡ ਸ਼ਾਟ ਖੇਡਿਆ, ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਲੌਂਗ-ਆਨ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ।
ਪ੍ਰਸਿਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।
Fire and Fury 🔥— BCCI (@BCCI) June 20, 2026
Prasidh Krishna is named the Player of the Match for his splendid spell 🏅
Relive ▶️ https://t.co/hCMdfDUp4h #TeamIndia | #INDvAFG | @IDFCFIRSTBank | @prasidh43 pic.twitter.com/39vivhzI9e
ਜੈਸਵਾਲ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਭਾਰਤ ਨੇ 218 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ 28.4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਵਿਕਟਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ 86 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇਤੂ 110 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 14 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 3 ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 69 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 79 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 9 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 3 ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ 19 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਜੇਤੂ ਰਹੇ।