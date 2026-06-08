IND vs AFG: ਮਾਨਵ ਸੁਥਾਰ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਡੈਬਿਊ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ 59 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਤੋੜਿਆ ਰਿਕਾਰਡ
Manav Suthar record: ਮਾਨਵ ਸੁਥਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ 59 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ।
Published : June 8, 2026 at 5:47 PM IST
Manav Suthar record: ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਚ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ 152 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 412 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਮਿਲੀ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਪਣਾ ਡੈਬਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਸਪਿਨਰ ਮਾਨਵ ਸੁਥਾਰ ਨੇ ਛੇ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ। ਸੁਥਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 22 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 33 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਡੈਬਿਊ 'ਤੇ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ 10ਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਸਪਿਨਰ ਬਣ ਗਿਆ।
The man of the moment applauded by one and all 🤩— BCCI (@BCCI) June 8, 2026
📸 Frames from Manav Suthar's 𝗺𝗲𝗺𝗼𝗿𝗮𝗯𝗹𝗲 𝗺𝗶𝗹𝗲𝘀𝘁𝗼𝗻𝗲! 👏
Scorecard ▶️ https://t.co/Au50EfVM30#TeamIndia | #INDvAFG | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/gIVvVTgAQS
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੁਥਾਰ ਡੈਬਿਊ ਟੈਸਟ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਭਾਰਤੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਆਬਿਦ ਅਲੀ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਨੇ 1967 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਡੈਬਿਊ 'ਤੇ 55 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਡੈਬਿਊ ਟੈਸਟ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅੰਕੜੇ
- 8/61 - ਨਰਿੰਦਰ ਹਿਰਵਾਨੀ ਬਨਾਮ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼, ਚੇਨਈ, 1988
- 6/33 - ਮਾਨਵ ਸੁਥਾਰ ਬਨਾਮ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ, 2026
- 6/55 - ਆਬਿਦ ਅਲੀ ਬਨਾਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਐਡੀਲੇਡ, 1967
- 6/103 - ਦਿਲੀਪ ਦੋਸ਼ੀ ਬਨਾਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਚੇਨਈ, 1979
The first of many to come ✨— BCCI (@BCCI) June 8, 2026
Manav Suthar caps off a dream debut with the Player of the Match award 👏
Relive his spell ▶️ https://t.co/UXQVUy1QqX#TeamIndia | #INDvAFG | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/1VzsrkJiY4
ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ
ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਵ ਸੁਥਾਰ ਇਸ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਟੈਸਟ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਭਾਰਤੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਅਮਿਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ 2008 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ 71 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ
ਮੈਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕਮਾਤਰ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰੀ ਅਤੇ 300 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਟਾਸ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ 8 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 564 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ; ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਤ, ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਸੁਧਰਸਨ ਨੇ ਅਰਧ-ਸੈਂਕੜਾ ਪਾਰੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ ਸਫੀ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਲਈ ਛੇ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।
The man of the moment applauded by one and all 🤩— BCCI (@BCCI) June 8, 2026
📸 Frames from Manav Suthar's 𝗺𝗲𝗺𝗼𝗿𝗮𝗯𝗹𝗲 𝗺𝗶𝗹𝗲𝘀𝘁𝗼𝗻𝗲! 👏
Scorecard ▶️ https://t.co/Au50EfVM30#TeamIndia | #INDvAFG | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/gIVvVTgAQS
564 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਸਕੋਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰੀ 152 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 412 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਮਿਲੀ। ਮਾਨਵ ਸੁਥਾਰ ਨੇ ਉਸ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟਾਂ - ਛੇ - ਲਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਾਲੋ-ਆਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਫਿਰ ਲੜਖੜਾ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵੀ ਸਿਰਫ 112 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਢਹਿ ਗਈ। ਮਾਨਵ ਸੁਥਾਰ ਨੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸੱਤ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ 'ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ' ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ।