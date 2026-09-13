IND vs AFG: ਪਹਿਲੇ T20 ਮੈਚ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ, ਜਾਣੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਚ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : September 13, 2026 at 6:41 AM IST
IND vs AFG Live Streaming: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ T20I ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਐਤਵਾਰ (13 ਸਤੰਬਰ) ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਇਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਅਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਮੁੱਖ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 15 ਸਾਲਾ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ, ਜਿਸਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵੀ ਇੱਕ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਜ਼ਦਰਾਨ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਵਾਲੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ ਜੋ ਇਕੱਲੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ, ਰਹਿਮਾਨਉੱਲਾ ਗੁਰਬਾਜ਼, ਮੁਜੀਬ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨਬੀ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ।
𝗔𝗩𝗘𝗥𝗔𝗚𝗘 𝗘𝗞 𝗝𝗔𝗜𝗦𝗔, 𝗔𝗡𝗗𝗔𝗔𝗭 𝗕𝗜𝗟𝗞𝗨𝗟 𝗔𝗟𝗔𝗚! 🍿— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 11, 2026
Watch these left-arm pacers in action in #INDvAFG, starting 13th September, 6:30 PM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels. #SonySportsNetwork pic.twitter.com/mAWtV9ywL6
IND ਬਨਾਮ AFG: ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਉਤਰੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਨੌਂ ਵਾਰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੱਠ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਰਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਲੜੀ ਦਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ
ਇਹ ਲੜੀ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਆਈਚੀ-ਨਾਗੋਆ ਵਿੱਚ 2026 ਦੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਲੜੀ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਯੋਜਨ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਮੈਚ ਵੀ ਉਸੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ।
Team India takes on the 80s looks trend. 😂❤️ pic.twitter.com/7xlszkR6HA— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) September 12, 2026
IND ਬਨਾਮ AFG: ਤੁਸੀਂ ਮੈਚ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਚ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੋਨੀ ਸਪੋਰਟਸ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਫੈਨਕੋਡ ਐਪ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।