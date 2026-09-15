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IND vs AFG: ਦੂਜੇ ਟੀ-20 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ

IND vs AFG 2nd T20: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਜਾ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਅੱਜ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।

IND VS AFG 2ND T20
ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 15, 2026 at 1:36 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਮੰਗਲਵਾਰ (15 ਸਤੰਬਰ) ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਮੈਚ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ 1-0 ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੈ; ਟੀਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਟੀਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਸਪਿੰਨਰ ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿਚਾਅ (ਮਸਲ ਸਟਰੇਨ) ਕਾਰਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ BCCI ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ IANS ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰੁਣ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਕੈਨ ਵਿੱਚ ਸਾਈਡ ਸਟਰੇਨ (ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿਚਾਅ) ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ' ਵਿਖੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੱਟ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 35 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਟ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲੜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 16 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੀ ਹੈਮਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਸੱਟ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ?

ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੈਚ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ ਖੇਡੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰੁਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?

ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਪਿਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਕਰੁਣਾਲ ਪੰਡਯਾ ਅਤੇ ਅਣਕੈਪਡ (ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਾ ਖੇਡੇ) ਵਿਪਰਾਜ ਨਿਗਮ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰਸ਼ ਦੂਬੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ) ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਰੁਣ ਅਜਿਹੇ ਪਹਿਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਲੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਯਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਟੀ-20 ਸਕੁਐਡ

ਭਾਰਤ: ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ (ਕਪਤਾਨ), ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਵੈਭਵ ਸੂਰਯਵੰਸ਼ੀ, ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ (ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈੱਡੀ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਰਵੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਯਸ਼ ਠਾਕੁਰ।

TAGGED:

IND VS AFG
VARUN CHAKARAVARTHY INJURY
ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ
IND VS AFG 2ND T20

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