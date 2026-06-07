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564 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਐਲਾਨੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ , ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਗਵਾਈ ਵਿਕਟ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ 8 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 564 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਐਲਾਨੀ।

IND vs AFG Test Day 2
564 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਐਲਾਨੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 7, 2026 at 3:48 PM IST

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IND vs AFG Test Day 2: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ 8 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 564 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ ਸਫੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਚਾਹ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 28 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਅਬਦੁਲ ਮਲਿਕ 16 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਨਵ ਸੁਥਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਿਰਾਜ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਦੀਕੁੱਲਾ ਅਟਲ 11 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ 564 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਪਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ

ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਦੇ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਪਹਿਰ 1:33 ਵਜੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 127 ਓਵਰ ਖੇਡੇ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ 52 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਬਾਦ ਰਿਹਾ। ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਨੇ 81 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ ਨੇ 19, ਮਾਨਵ ਸੁਥਾਰ ਨੇ 28 ਅਤੇ ਸਿਰਾਜ ਨੇ 12 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 22 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।

'ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਪਾਰੀ'

ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 126 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਨੇ 100 ਅਤੇ ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਨੇ 81 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਪਰ ਹੇਠਲੇ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਨੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ 4.44 ਦੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਨ-ਰੇਟ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੈਸਟ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਪਾਰੀ ਬਣ ਗਈ।

ਸਲੀਮ ਸਫੀ ਦੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਕਟ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ 27 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 140 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਛੇ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਜ਼ਿਆਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਅਤੇ ਹਸ਼ਮਤੁੱਲਾ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ।

IND ਬਨਾਮ AFG ਟੈਸਟ: ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ 11 ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ

ਭਾਰਤ: ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ, ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ, ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ, ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਕਪਤਾਨ), ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਮਾਨਵ ਸੁਥਾਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ, ਪ੍ਰਸਿਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ।

ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ: ਸਦੀਕਉੱਲ੍ਹਾ ਅਟਲ, ਰਹਿਮਾਨਉੱਲ੍ਹਾ ਗੁਰਬਾਜ਼, ਅਬਦੁਲ ਮਲਿਕ, ਰਹਿਮਤ ਸ਼ਾਹ, ਹਸ਼ਮਤਉੱਲ੍ਹਾ ਸ਼ਾਹਿਦੀ (ਕਪਤਾਨ), ਅਫਸਰ ਜ਼ਜ਼ਈ (ਵਿਕੇਟ), ਅਜ਼ਮਤੁੱਲਾ ਉਮਰਜ਼ਈ, ਸ਼ਰਫੂਦੀਨ ਅਸ਼ਰਫ, ਨਗੇਲੀਆ ਖਰੋਤੇ, ਜ਼ਿਆਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸ਼ਰੀਫੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ ਸਫੀ।

TAGGED:

ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ
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ਆਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਬਨਾਮ ਇੰਡੀਆ
AFGHANISTAN VS INDIA
IND VS AFG TEST DAY 2

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