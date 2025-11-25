ETV Bharat / sports

ਕੀ ਭਾਰਤ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਸਕਦੈ ? ਜਾਣੋ ਟੈਸਟ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਫਲ Chase ਬਾਰੇ

Biggest Successful Chase in Test: ਟੈਸਟ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਫਲ ਪਿੱਛਾ ਕਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ?

IND v SA
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 25, 2025 at 3:20 PM IST

2 Min Read
IND v SA 2nd Test: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਗੁਹਾਟੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਚ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੱਕ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੀਡ 508 ਦੌੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਸਟ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਪਿੱਛਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌੜ ਦੇ ਪਿੱਛਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆਈ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੌੜ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਹੈ।

ਟੈਸਟ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਲ ਪਿੱਛਾ

ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਲ ਪਿੱਛਾ ਬ੍ਰਾਇਨ ਲਾਰਾ ਦੀ ਟੀਮ, ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ 2003 ਵਿੱਚ ਸੇਂਟ ਜੌਹਨ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ 7 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 418 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਲ ਪਿੱਛਾ

ਟੈਸਟ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਲ ਪਿੱਛਾ 406 ਦੌੜਾਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ 1976 ਵਿੱਚ ਪੋਰਟ ਆਫ਼ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ 4 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 406 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ।

ਟੈਸਟ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਫਲ ਪਿੱਛਾ

  • 418/7 ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਬਨਾਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ (2003, ਸੇਂਟ ਜੌਨਜ਼)
  • 414/4 ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਬਨਾਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ (2008)
  • 406/4 ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ (1976, ਪੋਰਟ ਆਫ਼ ਸਪੇਨ)
  • 404/3 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਨਾਮ ਇੰਗਲੈਂਡ (1948, ਲੀਡਜ਼)

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਲੀਡ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਦੌੜ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਚਟਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ 395 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਸੀ।

ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਲ ਪਿੱਛਾ

  • 395/7 ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਬਨਾਮ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ (2021, ਚਟਗਾਓਂ)
  • 391/6 ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਬਨਾਮ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ (2017, ਕੋਲੰਬੋ)
  • 387/4 ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਇੰਗਲੈਂਡ (2008, ਚੇਨਈ)
  • 382/3 ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ (2015, ਪੱਲੇਕੇਲੇ)
  • 352/9 ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ (2006, ਕੋਲੰਬੋ)
ਭਾਰਤੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਫਲ ਪਿੱਛਾ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਫਲ ਪਿੱਛਾ 2008 ਵਿੱਚ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ 4 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 387 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ।

