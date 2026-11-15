ਅੰਡਰ-19 ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ:'ਵੀਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਮਾਣ', ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੇ ਅੰਡਰ-19 ਟੀਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਦੀ ਰੋਮਾਂਚਕ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਟੀਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ।
Published : November 15, 2026 at 11:49 AM IST
IND U19 VS PAK U19 FINAL: ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਡਰ-19 ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2026 ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ, ਰਿਕਾਰਡ ਨੌਵੀਂ ਵਾਰ ਟਰਾਫੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਅੰਡਰ-19 ਟੀਮ ਨੇ ਓਮਾਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ 338 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਕਪਤਾਨ ਲਕਸ਼ੈ ਰਾਏਚੰਦਾਨੀ (80) ਅਤੇ ਆਰਿਆਵੀਰ ਸਹਿਵਾਗ (58) ਦੇ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਿਆਂ, ਮਨਲ ਚੌਹਾਨ (47) ਅਤੇ ਮੋਹਿਤ ਉਲਵਾ (ਨਾਬਾਦ 49) ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
𝗖.𝗛.𝗔.𝗠.𝗣.𝗜.𝗢.𝗡.𝗦 🏆 An absolutely incredible run chase in the Final gives India U19 the #MensU19AsiaCup 2026 title 🇮🇳 👏 Scorecard ▶️ https://t.co/srKsrr1jna https://t.co/BYh3iNO18o— BCCI (@BCCI) November 14, 2026
ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਹਿਵਾਗ, ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ, ਇਰਫਾਨ ਪਠਾਨ, ਵੀਵੀਐਸ ਲਕਸ਼ਮਣ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਅੰਡਰ-19 ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਹਿਵਾਗ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਰਿਆਵੀਰ ਸਹਿਵਾਗ ਅਤੇ ਅਨਵਯ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਅੰਡਰ-19 ਟੀਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
"ਵੀਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ"
ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੇ X 'ਤੇ ਟੀਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਿਆਵੀਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 361 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਭਾਰਤੀ ਅੰਡਰ-19 ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਸਹਿਵਾਗ ਨੇ ਪੂਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਟੀਮ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਵੀਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੇ X 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਧੀਰਜ, ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਨੂੰਨ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਿਖਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਪੱਧਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਟੀਮ।"
5️⃣ Innings 3️⃣6️⃣1️⃣ Runs 9️⃣0️⃣. 2️⃣5️⃣ Average 1️⃣ Hundred and 3️⃣ Fifties Aaryavir Sehwag is adjudged the Player of the Tournament for his incredible effort with the bat 💥 #MensU19AsiaCup https://t.co/sUJq8bNsdD— BCCI (@BCCI) November 14, 2026
ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮੈਚ!
ਆਰੀਆਵੀਰ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਸਹਿਵਾਗ, ਟੀਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮੈਚ। ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅੰਤ। 338 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਡਰ-19 ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਕਸ਼ੈ ਰਾਏਚੰਦਾਨੀ ਦੇ 80, ਆਰੀਆਵੀਰ ਦੇ 58, ਅਤੇ ਫਿਰ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਮਨਲ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਮੋਹਿਤ ਉਲਵਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਚੈਂਪੀਅਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ।"
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਆਕਾਸ਼ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਡੇ ਅੰਡਰ-19 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ। ਮੈਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਜੈ ਭਾਰਤ।"
📸📸 Moments of pure joy 💙 #MensU19AsiaCup https://t.co/oo5i3wuf5f— BCCI (@BCCI) November 14, 2026
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਇਰਫਾਨ ਪਠਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੇ ਅੰਡਰ-19 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਿਖਾਈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ।"
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ
ਸਾਬਕਾ ਵਿਕਟਕੀਪਰ-ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਦਿਨੇਸ਼ ਕਾਰਤਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਤ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਇਆ। ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬਰ, ਹਿੰਮਤ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਲੜਾਈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"
ਭਾਰਤੀ ਅੰਡਰ-19 ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਇਸ ਰੋਮਾਂਚਕ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਪੁਰਸ਼ ਅੰਡਰ-19 ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਾਰਦਿਕ ਵਧਾਈਆਂ। ਟੀਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੁਨਰ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਚੈਂਪੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ।"
ਇਹ ਜਿੱਤ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਤੇ ਮਾਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਿਨ! ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਅੰਡਰ-19 ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2026 ਜਿੱਤਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ।"