IND vs NZ: ਭਾਰਤ ਨੇ 5ਵੇਂ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਾਤ, ਈਸ਼ਾਨ ਬਣੇ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ

IND vs NZ 5th T20: ਭਾਰਤ ਦੇ 271 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਿਰਫ਼ 225 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਿਆ।

IND VS NZ 5TH T20 MATCH UPDATES
ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 5ਵਾਂ ਟੀ-20 (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 1, 2026 at 9:58 AM IST

2 Min Read
IND vs NZ 5th T20: ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਲੜੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ 46 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਲੜੀ 4-1 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੇ 271 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀਵੀਆਂ ਨੂੰ 19.4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 225 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਸਮੇਟ ਦਿੱਤਾ।

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਈ ਫਿਨ ਐਲਨ ਨੇ 38 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 80 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 8 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 6 ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਰਚਿਨ ਰਵਿੰਦਰ ਨੇ 30, ਡੈਰਿਲ ਮਿਸ਼ੇਲ ਨੇ 26 ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਢੀ ਨੇ 33 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 51 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।

ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 43 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 103 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 10 ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਕੜਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪਾਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੋਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 271 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੀਆਂ 16 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਦੌੜਾਂ, ਕਪਤਾਨ ਸੂਰਿਆ ਦੀਆਂ 30 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 63 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਹਾਰਦਿਕ ਦੀਆਂ 17 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 42 ਦੌੜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਮਹਿੰਗੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ, ਪਰ ਕਪਤਾਨ ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਨਿਕਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਦੌੜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਚੌਥਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਸੇ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਮੈਚ 133 ਦੌੜਾਂ, 135 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ 21 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਸਨ।

ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੂੰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਰਵੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਫਿਨ ਐਲਨ ਨੇ ਕੋਨਵੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ , ਜਿੰਮੀ ਨੀਸ਼ਮ ਨੇ ਮਾਰਕ ਚੈਪਮੈਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ, ਮੈਟ ਹੈਨਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਇਲ ਜੈਮੀਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਟੀਮ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ।

ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਪਲੇਇੰਗ 11

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ: ਟਿਮ ਸੀਫਰਟ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਫਿਨ ਐਲਨ, ਰਚਿਨ ਰਵਿੰਦਰ, ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ, ਡੈਰਿਲ ਮਿਸ਼ੇਲ, ਬੇਵਨ ਜੈਕਬਸ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ (ਕਪਤਾਨ), ਕਾਇਲ ਜੈਮੀਸਨ, ਈਸ਼ ਸੋਢੀ, ਲੋਕੀ ਫਰਗੂਸਨ, ਜੈਕਬ ਡਫੀ।

ਭਾਰਤ: ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ, ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ (ਕਪਤਾਨ), ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ, ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ, ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

