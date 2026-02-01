IND vs NZ: ਭਾਰਤ ਨੇ 5ਵੇਂ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਾਤ, ਈਸ਼ਾਨ ਬਣੇ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ
IND vs NZ 5th T20: ਭਾਰਤ ਦੇ 271 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਿਰਫ਼ 225 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਿਆ।
Published : February 1, 2026 at 9:58 AM IST
IND vs NZ 5th T20: ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਲੜੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ 46 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਲੜੀ 4-1 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੇ 271 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀਵੀਆਂ ਨੂੰ 19.4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 225 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਸਮੇਟ ਦਿੱਤਾ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਈ ਫਿਨ ਐਲਨ ਨੇ 38 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 80 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 8 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 6 ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਰਚਿਨ ਰਵਿੰਦਰ ਨੇ 30, ਡੈਰਿਲ ਮਿਸ਼ੇਲ ਨੇ 26 ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਢੀ ਨੇ 33 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 51 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।
𝙏𝙝𝙖𝙩 𝙬𝙞𝙣𝙣𝙞𝙣𝙜 𝙛𝙚𝙚𝙡𝙞𝙣𝙜! 🏆#TeamIndia Captain Surya Kumar Yadav receives the @IDFCFIRSTBank T20I Series trophy from BCCI President Mr. Mithun Manhas 👏👏#INDvNZ | @MithunManhas | @surya_14kumar pic.twitter.com/6n2sP1D6TR— BCCI (@BCCI) January 31, 2026
ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 43 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 103 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 10 ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਕੜਾ ਹੈ।
A fantastic finish to the T20I series in Trivandrum 🏟️🥳#TeamIndia register a 46-run victory and win the T20I series 4⃣-1⃣ 👏👏— BCCI (@BCCI) January 31, 2026
Scorecard ▶️ https://t.co/AwZfWUTBGi#INDvNZ | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/SktrGoq0Dp
ਇਸ ਪਾਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੋਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 271 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੀਆਂ 16 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਦੌੜਾਂ, ਕਪਤਾਨ ਸੂਰਿਆ ਦੀਆਂ 30 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 63 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਹਾਰਦਿਕ ਦੀਆਂ 17 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 42 ਦੌੜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਮਹਿੰਗੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ, ਪਰ ਕਪਤਾਨ ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਨਿਕਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਦੌੜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਚੌਥਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਸੇ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਮੈਚ 133 ਦੌੜਾਂ, 135 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ 21 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਸਨ।
Came for the toss, stayed for #Suryakumar’s special mention for #SanjuSamson! 🔊🤝#TeamIndia elect to bat first in the final T20I before they set out to repeat & defeat history in the ICC Men’s #T20WorldCup! 💪#INDvNZ 5th T20I 👉 LIVE NOW ➡️ https://t.co/7DIDSDu12k pic.twitter.com/uFJUvWqxiO— Star Sports (@StarSportsIndia) January 31, 2026
ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੂੰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਰਵੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਫਿਨ ਐਲਨ ਨੇ ਕੋਨਵੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ , ਜਿੰਮੀ ਨੀਸ਼ਮ ਨੇ ਮਾਰਕ ਚੈਪਮੈਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ, ਮੈਟ ਹੈਨਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਇਲ ਜੈਮੀਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਟੀਮ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ।
🚨 TOSS: SKY won the toss & India will bat first! 💪— Star Sports (@StarSportsIndia) January 31, 2026
💙 IND: #AxarPatel, #IshanKishan & #VarunChakaravarthy are IN
🖤 NZ: Allen, Jacobs, Jamieson & Ferguson are IN
Will #TeamIndia seal the ultimate match before entering the biggest stage? 🤔#INDvNZ 5th T20I 👉 LIVE NOW ➡️… pic.twitter.com/MSeCsNWHtb
ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਪਲੇਇੰਗ 11
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ: ਟਿਮ ਸੀਫਰਟ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਫਿਨ ਐਲਨ, ਰਚਿਨ ਰਵਿੰਦਰ, ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ, ਡੈਰਿਲ ਮਿਸ਼ੇਲ, ਬੇਵਨ ਜੈਕਬਸ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ (ਕਪਤਾਨ), ਕਾਇਲ ਜੈਮੀਸਨ, ਈਸ਼ ਸੋਢੀ, ਲੋਕੀ ਫਰਗੂਸਨ, ਜੈਕਬ ਡਫੀ।
ਭਾਰਤ: ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ, ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ (ਕਪਤਾਨ), ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ, ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ, ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ।