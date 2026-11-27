ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਏ ਤੋਂ ਹਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਏ, ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਸੁਪਨਾ
ਭਾਰਤ ਏ ਬਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਏ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ: ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਏ ਨੇ ਭਾਰਤ ਏ ਦੇ 318 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 41.3 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ।
Published : November 27, 2026 at 7:55 AM IST
IND A vs SL A Semifinal: ਭਾਰਤ A ਮਾੜੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰਸ 2026 ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋਹਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ A ਦੇ ਖਿਲਾਫ 317 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ। ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ A ਨੇ 50 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 317 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ A ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ 41.3 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 318 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ।
ਦੋਵਾਂ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮੈਚ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਲਸਿਥ ਕ੍ਰੁਪਸੁਲੇ ਨੇ 107 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 3 ਛੱਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 116 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਿਨੇਥ ਜੈਵਰਧਨੇ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 70 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 6 ਛੱਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 105 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 174 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਦੁਸ਼ਕਾ ਨੇ 56 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 58 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਪਵਨ ਰਥਨਾਇਕੇ ਨੇ 16 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 31 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
Full credit to the Sri Lankan batting unit for the way they chased this down. They were outstanding from start to finish and thoroughly deserve their place in the final #DPWorldMensAsiaCupRisingStars2026 #SLvIND #ACC https://t.co/8wBSbSt3oh— Asian Cricket Council (@ACCMedia1) November 26, 2026
ਫਿੱਕੀ ਰਹੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ
ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ ਨੇ 7 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 61 ਦੌੜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਰਸ਼ਦ ਖਾਨ ਨੇ 4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 46 ਦੌੜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਏ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਤਨੁਸ਼ ਕੋਟੀਅਨ ਨੇ 6 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 48 ਦੌੜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਨੇ 10 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਦੌੜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਹਰਸ਼ ਦੂਬੇ ਨੇ 10 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 56 ਦੌੜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਏ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੈਭਵ ਦੇ 40, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ 78, ਤਿਲਕ ਦੇ 53 ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਦੇ 54 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 8 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 317 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।
ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਏ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਏ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਜੇਤੂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।
IND ਬਨਾਮ SL A: ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ
ਇੰਡੀਆ ਏ: ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ (ਕਪਤਾਨ), ਕੁਮਾਰ ਕੁਸ਼ਾਗਰਾ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ, ਸੂਰਯਾਂਸ਼ ਸ਼ੈਡਗੇ, ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ, ਤਨੁਸ਼ ਕੋਟੀਅਨ, ਹਰਸ਼ ਦੁਬੇ, ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਅਰਸ਼ਦ ਖਾਨ।
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਏ: ਲਸਿਥ ਕਰੁਸਪੁਲੇ, ਸਿਨੇਥ ਜੈਵਰਧਨੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਦੁਸ਼ਕਾ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਪਵਨ ਰਥਨਾਇਕ (ਕਪਤਾਨ), ਨਿਪੁਨ ਧਨੰਜੈ, ਜੇਨਿਥ ਲਿਆਂਗੇ, ਰਵਿੰਦੂ ਫਰਨਾਂਡੋ, ਵਨੁਜਾ ਸਾਹਨ, ਵਿਜੇਕਾਂਤ ਵਿਯਾਸਕਾਂਤ, ਲਾਹਿਰੂ ਸਮਰਾਕੂਨ ਅਤੇ ਗਰੂਕਾ ਸੰਕੇਤ।