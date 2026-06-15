IND A vs SL A Highlights: ਸੁਪਰ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਏ ਹਾਰਿਆ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਲਿਆ ਬਦਲਾ
ਕੁਗਾਥਾਸ ਮਾਥੁਲਨ ਨੇ ਸੁਪਰ ਓਵਰ ਵਿੱਚ 16 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ।
Published : June 15, 2026 at 10:15 PM IST
INDA vs SLA: ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਏ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ, 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰੰਗੀਰੀ ਡਮਬੁੱਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ 50 ਓਵਰਾਂ ਦੀ ਤਿਕੋਣੀ ਲੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਸੁਪਰ ਓਵਰ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਏ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਕੁਗਾਥਾਸ ਮਾਥੁਲਨ ਨੇ ਸੁਪਰ ਓਵਰ ਵਿੱਚ 16 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ।
ਭਾਰਤ ਏ ਨੇ 49.2 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 265 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਨੇ 50 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁੱਲ ਸਕੋਰ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਚ ਸੁਪਰ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਏ ਨੇ 16 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਏ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼, ਸ਼ੇਦਗੇ ਅਤੇ ਵੈਭਵ, ਸਿਰਫ਼ ਨੌਂ ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੱਤ ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ।
What a thriller in Dambulla! 🔥— Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) June 15, 2026
Sri Lanka ‘A’ and India ‘A’ battled right down to the final ball, with the match ending in a tie after an intense contest. The drama continued in the Super Over, where Sri Lanka ‘A’ held their nerve to seal a memorable victory! 🇱🇰💪#SLvIND… pic.twitter.com/oZ3EaV9ClR
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨੀ ਅੰਪਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੇ ਮੈਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਡਰਾਮਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਏ ਨੇ ਆਖਰੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕਪਤਾਨ ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਅੰਪਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਪਾਇਰ ਲਾਈਟ ਮੀਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਕਿ ਕੀ ਚਮਿਕਾ ਗੁਣਸ਼ੇਖਰਾ ਨੇ ਸ਼ਾਟ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਚ ਸੁਪਰ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਵਾਈਡ ਅਤੇ ਨੋ-ਬਾਲ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਏ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਸੈੱਟਅੱਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਫੀਲਡਿੰਗ ਲਈ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸੁਪਰ ਓਵਰ ਵਿੱਚ, ਅਰਸ਼ਦ ਖਾਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਡਿਪਿੰਗ ਫੁੱਲ ਟਾਸ ਸੁੱਟਿਆ ਜੋ ਅਵਿਸ਼ਕਾ ਫਰਨਾਂਡੋ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਮੈਦਾਨੀ ਅੰਪਾਇਰਾਂ ਨੇ ਫਰਨਾਂਡੋ ਨੂੰ ਆਊਟ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਤੀਜੇ ਅੰਪਾਇਰ ਨੇ ਰੀਪਲੇਅ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਰਮਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ।
ਮੈਚ ਦੇ ਅੰਤ ਵੱਲ ਤਣਾਅ ਫਿਰ ਭੜਕ ਉੱਠਿਆ। ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਆਖਰੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਸ਼ਾਟ ਨਾ ਖੇਡਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਨ ਹਲਮਬਾਗੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਸਾਥੀ ਸੂਰਿਆਸ਼ ਸ਼ੇਦਗੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੂਰ ਲੈ ਗਏ। ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ; ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਪੈਵੇਲੀਅਨ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਏ ਟੀਮ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।
ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਏ, ਪਰ ਮੈਚ ਦਾ ਅੰਤ ਖੱਟੇ ਨੋਟ 'ਤੇ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ 'ਏ' ਨੇ 143/7 ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸ਼ੈਡਗੇ ਅਤੇ ਵਿਪ੍ਰਾਜ ਨਿਗਮ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਠਵੀਂ ਵਿਕਟ ਲਈ 104 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ।
ਨਿਗਮ ਨੇ 49 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 51 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈਡਗੇ ਨੇ 66 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 72 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਟੀਮ ਦਾ ਸਕੋਰ 265 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪਿੱਚ 'ਤੇ ਦੌੜਨ ਲਈ ਦੋ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 10 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ।
ਸਦੀਰਾ ਸਮਰਾਵਿਕਰਮਾ ਦੀਆਂ 113 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 93 ਦੌੜਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਏ' ਨੂੰ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਰਸ਼ਦ ਖਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਿਸਨੇ ਮੈਚ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਭਾਰਤ 'ਏ' ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਜਿੱਤ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਹਾਰ ਮਿਲੀ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ 'ਏ' ਨੂੰ ਤਿਕੋਣੀ ਲੜੀ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਏ' ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।