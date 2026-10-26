IND A vs NZ A: ਪਡਿੱਕਲ 199 , ਸੁਦਰਸ਼ਨ 91 'ਤੇ ਆਊਟ, ਇੰਡੀਆ A ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਮਬੈਕ
ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਡ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ 'ਏ' ਦੀ ਕੁੱਲ ਬੜ੍ਹਤ 284 ਦੌੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
Published : October 26, 2026 at 3:52 PM IST
ਲਿੰਕਨ (ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ): ਇੰਡੀਆ 'ਏ' ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਏ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲੇ ਅਨਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਟੈਸਟ ਮੈਚ 'ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਮਬੈਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ 'ਚ 113 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਢੇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ 'ਏ' ਨੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ 'ਚ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ 8 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 488 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬੜ੍ਹਤ 284 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਏ' ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ 'ਚ 317 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ।
ਪਡਿੱਕਲ ਦੋਹਰੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਸੈਂਕੜੇ ਤੋਂ ਖੁੰਝੇ
ਮੈਚ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ 'ਚ ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੇਵਦੱਤ ਪਡਿੱਕਲ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 215 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਵਦੱਤ ਪਡਿੱਕਲ ਦੋਹਰਾ ਸੈਂਕੜਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਦੌੜ ਖੁੰਝ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਸੁਦਰਸ਼ਨ 9 ਦੌੜਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਡਿੱਕਲ ਨੇ 248 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 24 ਚੌਕਿਆਂ ਅਤੇ 3 ਛੱਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 199 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਥੇ ਹੀ ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਨੇ 184 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 12 ਚੌਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 91 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ।
Great signs for India before the first Test. Devdutt Paddikal has continued his good form and has scored 199 runs in second innings vs NZ A. https://t.co/a5YpJAj7nW— Saurav Trivedi (@Auravauraa) October 26, 2026
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਪਾਰੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 44 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯਸ਼ ਰਾਠੌੜ ਨੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ 'ਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 72 ਗੇਂਦਾਂ 'ਚ 66 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ 51 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕ੍ਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਅੰਸ਼ੁਲ ਕੰਬੋਜ ਨੇ 23 ਅਤੇ ਆਕਿਬ ਨਬੀ ਨੇ 38 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਪਤਾਨ ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ ਫਿਰ ਫਲਾਪ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦੋ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ।
ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਡ ਖਤਮ
ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ 'A' ਨੇ 8 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 488 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਸੁੰਦਰ 51 ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਪ ਬਿਨਾਂ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਡੀਆ 'ਏ' ਕੋਲ 284 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਬਚੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੀਮ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਜਿੱਤ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਤ 'ਚ ਪਾਰੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਬੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਏ' ਨੂੰ ਆਲਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਏ' ਦੀ ਟੀਮ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ 'ਚ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਸਾਈਮਨ ਕੀਨ ਸੱਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਟੀਮ ਦੇ ਜੈਕ ਗਿਬਸਨ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 58 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਜਦਕਿ ਕ੍ਰਿਸਟਨ ਕਲਾਰਕ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ।
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