ਵਿਜੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਟਰਾਫੀ: ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿਵਾਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ

ਵਿਜੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿੱਕਮ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ।

VIJAY HAZARE TROPHY MATCHES
ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਮੈਨ ਆਫ ਦ ਮੈਚ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। (Photo Source- RCA)
ਜੈਪੁਰ: ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਜੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਟਰਾਫੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿੱਕਮ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਜੈਪੁਰੀਆ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿੱਕਮ ਨੂੰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਿੱਕਮ ਦੀ ਟੀਮ ਸਿਰਫ਼ 75 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ। ਸਿੱਕਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।

ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਪ੍ਰਭਸਿਮਰਨ ਦਾ ਜਾਦੂ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਕਮ ਟੀਮ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਿਕਟ ਗੁਆਏ ਸਿਰਫ਼ 6.2 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਪ੍ਰਭਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 26 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਨਾਬਾਦ 53 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ।

ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੇ ਗੋਆ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਐਲ ਸੈਣੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਗੋਆ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਖੰਡ ਨੇ ਸੱਤ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਗੋਆ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ 270 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਤਰਾਖੰਡ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਕੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਲਿਆ।

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹਾਰਿਆ ਹਿਮਾਚਲ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੰਤਮ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਖੇਡੇ ਗਏ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੰਜਾਹ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 320 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨੇ ਸੱਤ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਕੇ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ

ਸਵਾਈ ਮਾਨਸਿੰਘ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚਾਲੇ ਖੇਡੇ ਗਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ 128 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੰਜਾਹ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 366 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ। ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੰਬਈ 238 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ

ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਰਾਜਸਥਾਨ-ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਮੈਚ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਘਾਤਕ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਸੁਥਾਰ ਦੇ ਆਲ ਰਾਊਂਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 10 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਟੀਮ 225 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ। ਦੀਪਕ ਹੁੱਡਾ ਨੇ 70 ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਸੁਥਾਰ ਨੇ 43 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 215 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ। ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਅਸ਼ੋਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੰਜ, ਮਾਨਵ ਸੁਥਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਲੀਲ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ।

VIJAY HAZARE TROPHY
SAWAI MANSINGH STADIUM
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿੱਕਮ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਨਾਮ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਮੈਚ
ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

