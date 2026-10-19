ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਦੀ ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਟੀ-20I ਵਿੱਚ 9 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ
Indian women's cricket team: ਦੂਜੇ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੂੰ 9 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ।
Published : October 19, 2026 at 11:30 AM IST
IND W vs ZIM W 2nd T20I: ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀਰ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਦੂਜੇ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਲੜੀ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਕਪਤਾਨ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ (25 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 47 ਨਾਬਾਦ) ਅਤੇ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਵਰਮਾ (25 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 55 ਦੌੜਾਂ) ਨੇ 103 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, 67 ਗੇਂਦਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ 9 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਅਤੇ ਲੜੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਈ।
ਇਹ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣੇ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ 2026 ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਪਤਾਨੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੰਧਾਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਇਹ ਮੰਧਾਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਟੀ-20 ਲੜੀ ਹੈ।
The Shafali Verma show in Raipur 🍿 She wins the Player of the Match award for her fiery knock 🏅 Relive ▶️ https://t.co/DG9MK5e529 #TeamIndia | #INDvZIM | @mflone_ | @TheShafaliVerma https://t.co/MGc4o0M2FL— BCCI Women (@BCCIWomen) October 18, 2026
ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿੱਤ
ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ 17ਵੀਂ ਟੀ-20I ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੱਤਾਂ ਹਨ, ਜੋ 2018 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ 16 ਜਿੱਤਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20I ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੇਂਦਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਹਰਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਵਿਰੁੱਧ 65 ਗੇਂਦਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ 107 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।
Skipper Smriti Mandhana finishes it off in style 👏 #TeamIndia with a clinical 9️⃣-wicket win to clinch the series 2-0 🇮🇳 Scorecard ▶️ https://t.co/kECmCQJzty #INDvZIM | @mflone_ https://t.co/O7MAN9o4J3— BCCI Women (@BCCIWomen) October 18, 2026
ਮੈਚ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ
ਮੈਚ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 102 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਿੱਕੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਗੌਡ, ਨੰਦਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚਨਾਨੀ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 102 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ 8.5 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਗੁਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਮੈਚ ਦੀ ਹੀਰੋ ਸੀ। ਉਸਨੇ 25 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 55 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 4 ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 50+ ਸਕੋਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਖਿਡਾਰਨ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 9। ਕਪਤਾਨ ਮੰਧਾਨਾ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, 25 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 47 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਜੇਤੂ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 2 ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20ਆਈ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੇਂਦਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੱਤਾਂ:
- 67 ਗੇਂਦਾਂ - IND-W ਬਨਾਮ ZIM-W, ਰਾਏਪੁਰ, 2026 (ਟੀਚਾ: 103)
- 65 ਗੇਂਦਾਂ - WI-W ਬਨਾਮ ZIM-W, ਹਰਾਰੇ, 2026 (ਟੀਚਾ: 107)
- 60 ਗੇਂਦਾਂ - ENG-W ਬਨਾਮ SCOT-W, ਸ਼ਾਰਜਾਹ, 2024 (ਟੀਚਾ: 110)
ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਕਦੋਂ ਹੈ?
ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 2-0 ਦੀ ਅਜੇਤੂ ਬੜ੍ਹਤ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜੋ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 114 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।