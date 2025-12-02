ETV Bharat / sports

ਜੂਨੀਅਰ ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਜੂਨੀਅਰ ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਾਮੀਬੀਆ ਵਿਰੁੱਧ 13 ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ।

Junior Women World Cup
ਭਾਰਤੀ ਜੂਨੀਅਰ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮ (FIH PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 2, 2025 at 12:27 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਜੂਨੀਅਰ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ, 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚਿਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮੀਬੀਆ ਵਿਰੁੱਧ 13-0 ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਜੂਨੀਅਰ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਹਿਨਾ ਬਾਨੋ ਅਤੇ ਕਨਿਕਾ ਸਿਵਾਚ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਲਗਾਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਕਸ਼ੀ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੋ ਗੋਲ ਕੀਤੇ। ਬਿਨੀਮਾ ਧਨ, ਸੋਨਮ, ਸਾਕਸ਼ੀ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਇਸ਼ੀਕਾ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਚ 'ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ 4-0 ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਬਣਾ ਲਈ। ਸਾਕਸ਼ੀ ਰਾਣਾ ਨੇ 10ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਗੋਲ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਨਿਕਾ ਸਿਵਾਚ (12ਵੇਂ), ਬਿਨੀਮਾ ਸਿਵਾਚ (14ਵੇਂ), ਅਤੇ ਸੋਨਮ (4ਵੇਂ) ਨੇ 14ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਕੀਤੇ।

ਨਾਮੀਬੀਆ ਨੇ ਮੌਕੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਦਿਖਾਈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਮਿਡਫੀਲਡਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੋਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7-0 ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤ ਮੈਚ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਦਸਵਾਂ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਹਿਨਾ ਬਾਨੋ ਨੇ 45ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਨਿਕਾ ਸਿਵਾਚ ਨੇ ਵੀ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12-0 ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਮਿਲ ਗਈ।

ਆਖਰੀ ਕੁਆਰਟਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੌਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਚੌਥੇ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮੀਬੀਆ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਨੀਸ਼ਾ ਨੇ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਤੋਂ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੀਡ 13-0 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੈਚ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮ 7:45 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।

