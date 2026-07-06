FIFA ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ: ਨਾਰਵੇ ਨੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਜਗ੍ਹਾ
ਪੰਜ ਵਾਰ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੂੰ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ 16ਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨਾਰਵੇ ਤੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
Published : July 6, 2026 at 3:28 PM IST
Norway vs Brazil: ਏਰਲਿੰਗ ਹਾਲੈਂਡ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੋਲਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਨਾਰਵੇ ਨੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ (6 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਾਰ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੂੰ 2-1 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਪੰਜ ਵਾਰ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਠ ਵਾਰ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੁੱਟ ਗਈ। 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 1990 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ।
ਏਰਲਿੰਗ ਹਾਲੈਂਡ ਦਾ ਜਾਦੂ
ਰਾਉਂਡ ਆਫ 16 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਰਵੇ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮੈਚ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਏਰਲਿੰਗ ਹਾਲੈਂਡ ਨੇ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਗੋਲ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7 ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਾਇਲੀਅਨ ਐਮਬਾਪੇ ਅਤੇ ਲਿਓਨਲ ਮੇਸੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਡੀਡਾਸ ਗੋਲਡਨ ਬੂਟ ਦੀ ਦੌੜ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲੈਂਡ ਨੇ ਨਾਰਵੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ 14 ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਕੁੱਲ ਸਕੋਰ 27 ਗੋਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਪੈਨਲਟੀ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਿਆ
ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਨਾਰਵੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਹਮਲਾਵਰ ਖੇਡ ਦਿਖਾਈ। ਤੀਜੇ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬਰਗ ਨੇ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਨੈੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਕੇ ਗੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਆਫਸਾਈਡ ਕਾਰਨ ਗੋਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ VAR ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਓਰਜਾਨ ਹਾਸਕਜੋਲਡ ਨਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਚਾਅ ਨੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੂੰ ਲੀਡ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।
ਆਖਰੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਵੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਐਂਡਰੀਅਸ ਸ਼ਜੇਲਡਰਪ ਨੇ ਹਾਲੈਂਡ ਨੂੰ ਪਾਸ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਹੈਡਰ ਨਾਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੀਡ ਦਿਵਾਈ। ਫਿਰ ਹਾਲੈਂਡ ਨੇ 16 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਨਾਰਵੇ ਲਈ ਦੂਜਾ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਸਟਾਪੇਜ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਨੇਮਾਰ ਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਲਾਸਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਰਵੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਖਰੀ ਅੱਠ (ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ) ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ।
ਨਾਰਵੇ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਆਮੀ ਗਾਰਡਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਊਂਡ ਆਫ 16 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੂੰ 3-2 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ।
ਨੇਮਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੰਨਿਆਸ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 34 ਸਾਲਾ ਨੇਮਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਸੀ। ਨੇਮਾਰ ਨੇ 10 ਅਗਸਤ, 2010 ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਮੀਡੋਲੈਂਡਜ਼ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ। ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਬਦਲਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਵਜੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲਟੀ ਕਿੱਕ 'ਤੇ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ, ਨੇਮਾਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੇਡੇ। ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2010 ਅਤੇ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 130 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 80 ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 59 ਅਸਿਸਟ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਅੰਤ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 11ਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ।
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