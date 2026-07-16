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ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟਿਆ, MLC ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ T20 ਸਕੋਰ ਬਣਾਏ

ਐਮਐਲਸੀ 2026 ਵਿੱਚ, ਸਟੀਵ ਸਮਿਥ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 267 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ।

HIGHEST RUN CHASE IN T20
ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 16, 2026 at 9:05 PM IST

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ਓਕਲੈਂਡ: ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੌੜ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੇਜਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗ 2026 (MLC) ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਬੁੱਧਵਾਰ (15 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟਰ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਫ੍ਰੀਡਮ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ MI ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ 267 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 18.4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ।

9 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 266 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ

MI ਨਿਊਯਾਰਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 266 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਕੋਲਸ ਪੂਰਨ ਦਾ 31 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ MLC ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਸੈਂਕੜਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡੀ ਕੌਕ ਨੇ 24 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 51 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਪੋਲਾਰਡ ਨੇ 25 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 64 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਡੀ ਕੌਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 2 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 6 ਛੱਕੇ ਲਗਾਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੋਲਾਰਡ ਨੇ 1 ਚੌਕਾ ਅਤੇ 8 ਛੱਕੇ ਲਗਾਏ।

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਫ੍ਰੀਡਮ ਨੇ ਕਪਤਾਨ ਸਟੀਵ ਸਮਿਥ ਅਤੇ ਵਿਕਟਕੀਪਰ ਐਂਡਰੀਸ ਗੌਸ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 18.4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 267 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ।

ਤਿੰਨ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਟਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸਟੀਵ ਸਮਿਥ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਗੌਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 89 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 241 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੀਜੀ ਵਿਕਟ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਗੌਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 52 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 132 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 12 ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਮਿਥ 48 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਨੌਂ ਛੱਕੇ ਲਗਾ ਕੇ 110 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਬਾਦ ਰਿਹਾ।

ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ

ਇਸ ਸਫਲ ਦੌੜ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਈਪੀਐਲ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ (ਪੀਬੀਕੇਐਸ) ਦੇ ਆਲ ਟਾਈਮ ਟੀ-20 ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਪੀਬੀਕੇਐਸ ਨੇ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ 265 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਦੌੜ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਸੀ। ਉਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਖੇਡ ਰਹੇ ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਨੇ 67 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇਤੂ 152 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਪੀਬੀਕੇਐਸ ਨੇ ਪਾਵਰਪਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਯਾਂਸ਼ ਆਰੀਆ ਦੇ 116 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਕਪਤਾਨ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਨੇ 36 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 71 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੱਤ ਗੇਂਦਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।

ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਲ ਦੌੜ

  • ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਫ੍ਰੀਡਮ - 270/4 (18.4 ਓਵਰ) ਨੇ 15 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਐਮਆਈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਨੂੰ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ
  • ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ - 265/4 (18.5 ਓਵਰ) ਨੇ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਨੂੰ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ
  • ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ - 262/2 (18.4 ਓਵਰ) ਨੇ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਨੂੰ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ
  • ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ - 259/4 (18.5 ਓਵਰ) ਨੇ 26 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੂੰ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ
  • ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਹੀਟ - 258/2 (19.5 ਓਵਰ) ਨੇ 19 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਪਰਥ ਸਕੋਰਚਰਜ਼ ਨੂੰ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ

ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਫਲ ਦੌੜ

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ 2006 ਵਿੱਚ ਜੋਹਾਨਸਬਰਗ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ 435 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ। 49.5 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ।

ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਫਲ ਦੌੜ

ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਲ ਦੌੜ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2003 ਵਿੱਚ ਸੇਂਟ ਜੌਹਨ ਦੇ ਐਂਟੀਗੁਆ ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 418 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ।

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