ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਬੀਰ ਖਾਨ, ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਪਿਆਰ

Kabir Khan in Kashmir: ਕਬੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

SMRITI MANDHANA KASHMIR FAN
ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਬੀਰ ਖਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੂੰ ਮਿਲੇ (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 21, 2025 at 7:48 AM IST

Kabir Khan in Kashmir: ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਬੀਰ ਖਾਨ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਬੀਰ ਖਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ। "ਏਕ ਥਾ ਟਾਈਗਰ" ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਬੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਘਾਟੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਬੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣਾ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਦੂਈ ਪਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਰੂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਵਾਂਗ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗੀ।" "ਬਜਰੰਗੀ ਭਾਈਜਾਨ" ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਬੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਪਹਾੜੀ ਝਰਨੇ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਕਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗੇਂਦ ਪੂਰੀ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵਹਿ ਕੇ ਜੇਹਲਮ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਇਆ

ਕਬੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਮੰਧਾਨਾ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਟੈਗ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੋਸਟ ਮੰਧਾਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸ 'ਤੇ ਮੰਧਾਨਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਉਸ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਦਿਓ।" ਟਿੱਪਣੀ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮੰਧਾਨਾ ਨੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਇਮੋਜੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ, "ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਰੂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਛੋਟੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜੱਫੀ ਪਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਚੀਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ!"

ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਸਟਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਬੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸ਼ ਮੁੱਛਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

