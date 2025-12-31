ETV Bharat / sports

ਅਰਜੁਨ ਏਰੀਗੈਸੀ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਵਰਲਡ ਚੈਸ ਬਿਲਟਜ਼ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ ਬ੍ਰਾਂਜ

ਅਰਜੁਨ ਏਰੀਗੈਸੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਤਰੰਜ ਰੈਪਿਡ ਅਤੇ ਬਲਿਟਜ਼ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ।

World Blitz Championship 2025
ਅਰਜੁਨ ਏਰੀਗੈਸੀ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 31, 2025 at 2:36 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਖਿਡਾਰੀ ਅਰਜੁਨ ਏਰੀਗੈਸੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਤਰੰਜ ਰੈਪਿਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਤਰੰਜ ਬਲਿਟਜ਼ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਤਰੰਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਪਲ ਹੈ।

ਇਹ ਦੋ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ 22 ਸਾਲਾ ਏਰੀਗੈਸੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਆਨੰਦ (2017) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਰਜੁਨ ਏਰੀਗੈਸੀ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਬਦੁਸੱਤੋਰੋਵ ਤੋਂ 2.5-0.5 ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਉਜ਼ਬੇਕ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਗੇਮ ਜਿੱਤੇ। ਤੀਜੀ ਗੇਮ ਵਿੱਚ, ਚਿੱਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ, ਏਰੀਗੈਸੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਡਰਾਅ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੌਥੀ ਗੇਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਗ੍ਰੈਂਡਮਾਸਟਰ ਅਰਜੁਨ ਏਰੀਗੈਸੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਸ਼ਤਰੰਜ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਜਾਰੀ ਹੈ! ਦੋਹਾ ਵਿੱਚ FIDE ਵਿਸ਼ਵ ਬਲਿਟਜ਼ ਸ਼ਤਰੰਜ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ 'ਤੇ ਅਰਜੁਨ ਏਰੀਗੈਸੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ FIDE ਰੈਪਿਡ ਸ਼ਤਰੰਜ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਨਰ, ਸਬਰ ਅਤੇ ਜਨੂੰਨ ਮਿਸਾਲੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ।"

ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਰੈਪਿਡ ਅਤੇ ਬਲਿਟਜ਼ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਤਿੰਨ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਨੇਰੂ ਹੰਪੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰੈਪਿਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।

ਮੈਗਨਸ ਕਾਰਲਸਨ ਬਣਿਆ ਚੈਂਪੀਅਨ

ਵਿਸ਼ਵ ਨੰਬਰ 1 ਮੈਗਨਸ ਕਾਰਲਸਨ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਪਿਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਲਿਟਜ਼ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਸਨੇ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋਹਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬਲਿਟਜ਼ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਾਸਟਰ ਨੋਡਿਰਬੇਕ ਅਬਦੁਸਤੋਰੋਵ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਰਵੇਈ ਖਿਡਾਰੀ ਕਾਰਲਸਨ ਨੇ 70,000 ਯੂਰੋ (ਲਗਭਗ ₹73 ਲੱਖ) ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿੱਤੀ। ਕਾਰਲਸਨ ਨੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਾਸਟਰ ਫੈਬੀਆਨੋ ਕਾਰੂਆਨਾ ਨੂੰ 3-1 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਮੈਗਨਸ ਕਾਰਲਸਨ
ARJUN ERIGAISI WON BRONZE
BLITZ CHAMPIONSHIP 2025
ਵਰਲਡ ਚੈਸ ਬਿਲਟਜ਼ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ
WORLD BLITZ CHAMPIONSHIP 2025

