ਅਰਜੁਨ ਏਰੀਗੈਸੀ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਵਰਲਡ ਚੈਸ ਬਿਲਟਜ਼ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ ਬ੍ਰਾਂਜ

ਅਰਜੁਨ ਏਰੀਗੈਸੀ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਵਰਲਡ ਚੈਸ ਬਿਲਟਜ਼ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ ਬ੍ਰਾਂਜ
ਅਰਜੁਨ ਏਰੀਗੈਸੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਤਰੰਜ ਰੈਪਿਡ ਅਤੇ ਬਲਿਟਜ਼ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ।
Published : December 31, 2025 at 2:36 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਖਿਡਾਰੀ ਅਰਜੁਨ ਏਰੀਗੈਸੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਤਰੰਜ ਰੈਪਿਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਤਰੰਜ ਬਲਿਟਜ਼ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਤਰੰਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਪਲ ਹੈ।
ਇਹ ਦੋ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ 22 ਸਾਲਾ ਏਰੀਗੈਸੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਆਨੰਦ (2017) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਰਜੁਨ ਏਰੀਗੈਸੀ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਬਦੁਸੱਤੋਰੋਵ ਤੋਂ 2.5-0.5 ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਉਜ਼ਬੇਕ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਗੇਮ ਜਿੱਤੇ। ਤੀਜੀ ਗੇਮ ਵਿੱਚ, ਚਿੱਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ, ਏਰੀਗੈਸੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਡਰਾਅ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੌਥੀ ਗੇਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ।
Magnus Carlsen clinches World Rapid and Blitz 2025, Arjun Erigaisi claims a double Bronze, Humpy earns a Bronze in World Rapid Women— ChessBase India (@ChessbaseIndia) December 31, 2025
Rapid Open
🥇@MagnusCarlsen🇳🇴 10.5/13
🥈Vladislav Artemiev 9.5/13
🥉@ArjunErigaisi🇮🇳 9.5/13
📷IA NI @ArbiterVivek#Chess #ChessBaseIndia… pic.twitter.com/cbMaOP1SrY
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਗ੍ਰੈਂਡਮਾਸਟਰ ਅਰਜੁਨ ਏਰੀਗੈਸੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਸ਼ਤਰੰਜ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਜਾਰੀ ਹੈ! ਦੋਹਾ ਵਿੱਚ FIDE ਵਿਸ਼ਵ ਬਲਿਟਜ਼ ਸ਼ਤਰੰਜ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ 'ਤੇ ਅਰਜੁਨ ਏਰੀਗੈਸੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ FIDE ਰੈਪਿਡ ਸ਼ਤਰੰਜ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਨਰ, ਸਬਰ ਅਤੇ ਜਨੂੰਨ ਮਿਸਾਲੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ।"
ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਰੈਪਿਡ ਅਤੇ ਬਲਿਟਜ਼ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਤਿੰਨ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਨੇਰੂ ਹੰਪੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰੈਪਿਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।
The Champions of World Rapid & Blitz 2025 ❤️🤗#chess #chessbaseindia pic.twitter.com/B5VIaoo5Nl— ChessBase India (@ChessbaseIndia) December 30, 2025
ਮੈਗਨਸ ਕਾਰਲਸਨ ਬਣਿਆ ਚੈਂਪੀਅਨ
ਵਿਸ਼ਵ ਨੰਬਰ 1 ਮੈਗਨਸ ਕਾਰਲਸਨ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਪਿਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਲਿਟਜ਼ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਸਨੇ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋਹਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬਲਿਟਜ਼ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਾਸਟਰ ਨੋਡਿਰਬੇਕ ਅਬਦੁਸਤੋਰੋਵ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਰਵੇਈ ਖਿਡਾਰੀ ਕਾਰਲਸਨ ਨੇ 70,000 ਯੂਰੋ (ਲਗਭਗ ₹73 ਲੱਖ) ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿੱਤੀ। ਕਾਰਲਸਨ ਨੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਾਸਟਰ ਫੈਬੀਆਨੋ ਕਾਰੂਆਨਾ ਨੂੰ 3-1 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
India’s strides in chess continue!— Narendra Modi (@narendramodi) December 31, 2025
Congratulations to Arjun Erigaisi for winning the Bronze at the FIDE World Blitz Chess Championship in Doha, following his bronze medal in FIDE Rapid Chess Championship recently. His skills, patience and passion are exemplary. His successes…