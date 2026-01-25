ETV Bharat / sports

ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੌਣ ?

T20 World Cup 2026: ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਇਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਵੇਗੀ?

T20 World Cup 2026
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

January 25, 2026

T20 World Cup 2026: ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ.) ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ

ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ.) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੁਦ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਗਈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। "ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਰੁਖ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ।" "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਾਂਗਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਈਸੀਸੀ ਦੀ ਨਹੀਂ।"

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਲਵੇਗੀ?

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ: ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਵੇਗੀ? ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੂਗਾਂਡਾ ਨੂੰ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤ, ਨਾਮੀਬੀਆ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਏ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਗਾਂਡਾ ਨੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਆਈਸੀਸੀ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 20 ਟੀਮਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਚਾਰ ਟੀਮਾਂ ਆਪਣੀ ਆਈਸੀਸੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਠ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ।

ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਟੀਮ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਈਸੀਸੀ ਬਦਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਮ ਰੈਂਕਿੰਗ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਈਸੀਸੀ ਟੀ-20 ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ 14ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਯੂਗਾਂਡਾ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ 21ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

