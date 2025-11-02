ETV Bharat / sports

ਜੇਕਰ ਮੀਂਹ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜਿਆ ਭਾਰਤ-ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਫਾਈਨਲ ਤਾਂ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਚੈਂਪੀਅਨ, ਜਾਣੋ ਕਿਸਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਟਰਾਫੀ

ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ-ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਫਾਈਨਲ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜੇਤੂ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਾਣੋ...

INDIA W VS SOUTH AFRICA W FINAL
ICC WOMENS WORLD CUP 2025 FINAL (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 2, 2025 at 2:00 PM IST

Updated : November 2, 2025 at 2:16 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਆਈਸੀਸੀ ਮਹਿਲਾ ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਦਾ ਫਾਈਨਲ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਡੀ.ਵਾਈ. ਪਾਟਿਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਟਰਾਫੀ ਲਈ ਭਿੜਨਗੇ। ਪਰ ਮੀਂਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ, ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਲੀਗ ਮੈਚ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ, ਵੀ ਧੋਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ, ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੇਕਰ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਜੇਤੂ ਬਣੇਗੀ? ਅੱਜ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੋ।

ਫਾਈਨਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਹੇਗਾ ਮੌਸਮ?

ਮਹਿਲਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਡਾ. ਡੀ.ਵਾਈ. ਪਾਟਿਲ ਸਪੋਰਟਸ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨਾਲ ਭਿੜੇਗੀ। ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। AccuWeather ਦੇ ਮੌਸਮ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨਮੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤਾਪਮਾਨ 32 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 63 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਰਜ-ਤੂਫ਼ਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਮੈਚ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ?

ਜੇਕਰ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਮੈਚ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੈਚ ਦੋਵੇਂ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਜੇਤੂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਫਰੀਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਲੀਗ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਜੇਤੂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।

ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਮੀਂਹ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਦਾ ਤਾਜ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਨਾ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਮਹਿਲਾ ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਗੇ।

Last Updated : November 2, 2025 at 2:16 PM IST

TAGGED:

ICC WOMENS WORLD CUP 2025 FINAL
IF IND W VS SA W FINAL WASHED OUT
RAIN IN NAVI MUMBAI DY PATIL
WOMENS WORLD CUP FINAL
INDIA W VS SOUTH AFRICA W FINAL

