‘ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੀ ਸੀ ਇਕੱਲੀ ਕੁੜੀ, ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ’

ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਧੀ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਈਆ ਹੈ। ਸੁਣੋ

cricketer Harmanpreet Kaur
ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ (ANI)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 1, 2025 at 9:08 PM IST

5 Min Read
ਸੌਰਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਮੋਗਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਹਨ। ਇਸ ਲੜੀ ’ਚ ਹੁਣ ਮੋਗਾ ਦੀ ਧੀ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ’ਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਰੋਮਾਂਚਕ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ (ICC Women World Cup 2025) ’ਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਪਤਾਨੀ ਵਾਲੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ ਅਤੇ 88 ਗੇਂਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 10 ਚੌਕਿਆ ਅਤੇ 2 ਛੱਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 89 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਕੋਚ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਜਾਣੋ ਕਹਾਣੀ (ETV Bharat)

ਅਦਾਕਾਰ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਅਤੇ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਮੋਗੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਦਵਾਇਆ ਮਾਣ

ਇਹ ਜਿੱਤ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖੇਡ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਸੁਨਹਿਰੇ ਅੱਖਰਾਂ ’ਚ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਉਹ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੋਗੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਵਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ’ਚ ਅੱਜ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ’ਤੇ ਗ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

‘ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ ਹਰਮਨ’

ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਕੋਚ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੀ ਹਰਮਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਹਰਮਨ ਇਕੱਠੇ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹਰਮਨ ਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰਮਨ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਹੀ ਜਿੱਤੇਗਾ।”

cricketer Harmanpreet Kaur
ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ (ANI)

‘ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਹਰਮਨ’

ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਸ਼ਮਸੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਰਮਨ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਅਤੇ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਹਾਕੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਹਰਮਨ ਇਕੱਲੀ ਅਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰਮਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਉਹ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਛੱਕੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ।"

“ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਂ ਦੇ 338 ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਪਰ ਹਰਮਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਤ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ।“- ਸ਼ਮਸੇਰ ਸਿੰਘ

cricketer Harmanpreet Kaur
ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ (ANI)

30-35 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਖੇਡਦੀ ਸੀ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਗਵਰਧਨ ਪੋਪਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਜਦੋਂ ਹਰਮਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਹਰਮਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰਮਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹਰਮਨ ਨੇ ਵੀ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਮਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹਰਮਨ ਨੇ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹਰਮਨ 30-35 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਖੇਡਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਘਰੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।"

ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਚ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ

8 ਮਾਰਚ 1989 ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮੀ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੰਘਰਸ਼, ਜ਼ੁਨੂਨ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੀ ਵਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੇਮਜੀਤ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲਜ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਜੋਤੀ ਸਕੂਲ ਅਕੈਡਮੀ ਨਾਲ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਕਮਲਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ 2014 ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਮੁੰਬਈ ਚਲੀ ਗਈ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵਿਰੇਂਦਰ ਸਹਿਵਾਗ ਦੀ ਫੈਨ ਸੀ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰਮਨ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪਲਦਾ ਗਿਆ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ

ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਨਿਆ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਜੋਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਚ ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਹਰਮਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਅਤੇ ਭਰਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ’ਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁੰਬਈ ’ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਧੀ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ

ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਰੀਅਰ 2009 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਉਸਨੇ 130 ਵਨਡੇ, 161 ਟੀ-20 ਆਈ ਅਤੇ 5 ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ 3410 ਦੌੜਾਂ, ਟੀ-20 ਆਈ ਵਿੱਚ 3204 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ 131 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਕੌਰ ਨੇ 2017 ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ।

ਉਸਨੇ ਅਜੇਤੂ 171 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਵਧਿਆ। ਕੌਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵਜੋਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ 2020 ਦੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਕਈ ਵੱਕਾਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2017 ਵਿੱਚ ਅਰਜੁਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ?

ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ। ਉਸਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਲਗਭਗ $3 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 26.3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ BCCI ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਲਈ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ, ਵਨਡੇ ਲਈ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਟੀ-20 ਮੈਚਾਂ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੈਚ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਕੌਰ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖਿਡਾਰਨ ਹੈ।

