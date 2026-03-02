ETV Bharat / sports

ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਚਾਰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲਿਸਟ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਮਹਾਂਮੁਕਾਬਲੇ ?

ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ 20 ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

T20 WORLD CUP SEMIFINAL SCHEDULE
ਟੀ 20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਚਾਰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲਿਸਟ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 2, 2026 at 2:34 PM IST

Updated : March 2, 2026 at 3:14 PM IST

ICC T20 World Cup 2026 Semifinals: T20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅਗਲਾ T20 ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ। T20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ 20 ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰ 8 ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਸਥਾਨ ਪੱਕੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਭਾਰਤ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ।

'ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਭਾਰਤ'

ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਈਡਨ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਇੱਕ ਹਾਈ-ਵੋਲਟੇਜ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ 4 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 195 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਦੇ ਅਜੇਤੂ 97 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ।

ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਸੈਮੀ-ਫਾਈਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲ

ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋ ਸੈਮੀ-ਫਾਈਨਲ ਮੈਚਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ। ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਂਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ?

ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ

ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਬੁੱਧਵਾਰ, 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਈਡਨ ਗਾਰਡਨ ਵਿਖੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਟਾਸ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਟੀਮ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦੂਜਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ

2026 ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਲੜਾਈ ਵੀਰਵਾਰ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵਾਨਖੇੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ 2026 ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ।

ਕੀ ਭਾਰਤ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣੇਗਾ?

ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਖਿਤਾਬ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਕਦਮ ਦੂਰ ਹੈ। 2007 ਅਤੇ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਤੀਜੀ ਟਰਾਫੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਫਾਈਨਲ

ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਜੇਤੂ ਉਸ ਦਿਨ ਖਿਤਾਬੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ।

