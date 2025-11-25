ICC ਟੀ20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ, ਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਦੇਖੋ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ
ICC ਟੀ20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ 7 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 8 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ICC) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ICC T20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੈਚ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ?
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਇਸ ਵੱਡੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦਿੱਲੀ (ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਸਟੇਡੀਅਮ), ਕੋਲਕਾਤਾ (ਈਡਨ ਗਾਰਡਨਜ਼), ਮੁੰਬਈ (ਵਾਨਖੇੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ), ਚੇਨਈ (ਐਮਏ ਚਿਦੰਬਰਮ ਸਟੇਡੀਅਮ) ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ (ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ) ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਲੰਬੋ ਵਿੱਚ ਆਰ. ਪ੍ਰੇਮਦਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਅਤੇ ਸਿੰਹਲੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਕੈਂਡੀ ਵਿੱਚ ਪੱਲੇਕੇਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨਗੇ।
ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 20 ਟੀਮਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 20 ਟੀਮਾਂ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। 20 ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਟੀਮਾਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਨਾਮੀਬੀਆ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਏ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਿੰਨ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੋਲੰਬੋ ਜਾਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਾਈਨਲ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਜਾਂ ਕੋਲੰਬੋ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੈਚ ਕੋਲੰਬੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ।
ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਗਰੁੱਪ
- ਗਰੁੱਪ ਏ: ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ, ਨਾਮੀਬੀਆ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ
- ਗਰੁੱਪ ਬੀ: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ, ਆਇਰਲੈਂਡ, ਓਮਾਨ
- ਗਰੁੱਪ ਸੀ: ਇੰਗਲੈਂਡ, ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਇਟਲੀ, ਨੇਪਾਲ
- ਗਰੁੱਪ ਡੀ: ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਏਈ
ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਮੈਚ
ਭਾਰਤ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮੀਬੀਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਨ ਇਨ ਬਲੂ ਫਿਰ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਗਰੁੱਪ ਮੈਚ ਲਈ ਕੋਲੰਬੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ।
- 7 ਫਰਵਰੀ: IND ਬਨਾਮ USA, ਮੁੰਬਈ ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ
- 12 ਫਰਵਰੀ: IND ਬਨਾਮ NAM, ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ
- 15 ਫਰਵਰੀ: IND ਬਨਾਮ PAK, ਪ੍ਰੇਮਦਾਸਾ, ਕੋਲੰਬੋ ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ
- 18 ਫਰਵਰੀ: IND ਬਨਾਮ NED, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ
T20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ
ICC ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ T20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਲਈ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਜਾਦੂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਗੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ।"
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰੋਹਿਤ ਨੇ 2024 ਦੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮੈਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਲਈ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਈਸੀਸੀ ਟਰਾਫੀ ਦੇ ਸੋਕੇ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ। ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ 156.70 ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ 257 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣੇ।