IND vs ZIM: ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਲਏਗਾ ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਥਾਂ, ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਲੇਇੰਗ-11 ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ
ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਰਨ ਘਰ ਵਾਪਸ ਗਏ ਹਨ।
Published : February 25, 2026 at 10:30 AM IST
ICC T20 World Cup 2026: ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸੁਪਰ 8 ਮੈਚ 26 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਚ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਮੈਚ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ ਅਚਾਨਕ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਹਨ।
ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਿਮਾਰ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਿਗਰ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਘਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ।
High intensity and focus 🔛 💪#TeamIndia putting in the work ahead of #INDvZIM 🙌#T20WorldCup | #MenInBlue pic.twitter.com/zjOtB9m7jS— BCCI (@BCCI) February 25, 2026
ਰਿੰਕੂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੈਮਸਨ ਲੈਣਗੇ
ਇਸ ਲਈ, ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਿੰਕੂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 24 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ।
ਅਕਸ਼ਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ
ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਲਈ ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ, ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਸਪਿਨਰ ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਟੀਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ।
ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਪਲੇਇੰਗ- 11
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ (ਕਪਤਾਨ), ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ, ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ, ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰ 8 ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣੇ ਪੈਣਗੇ
ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਪਰ 8 ਮੈਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ 76 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ 187 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ 111 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਦੋਵੇਂ ਸੁਪਰ 8 ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।