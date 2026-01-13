ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਪੰਗਾ, ਹੁਣ ICC ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ

ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਪੰਗਾ, ਹੁਣ ICC ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ
Published : January 13, 2026 at 2:15 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਫਾਰਮੈਟ, ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026, ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਇਸ ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਮੈਗਾ-ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਦੀਆਂ 20 ਟੀਮਾਂ ਇੱਕ ਟਰਾਫੀ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
The stage is set for the GREATEST ENTERTAINERS of the game 😎— Star Sports (@StarSportsIndia) January 13, 2026
Big hits, massive sixes & pure entertainment await 🔥
ICC Men's #T20WorldCup 2026 👉 Starts FEB 7 (Only available in India) pic.twitter.com/IJi9U9oGQF
ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਮੈਚ
ਇੱਕ ਲਈ, ਖੇਤਰ ਦੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਮੈਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡੇਗਾ। ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੋਲੰਬੋ ਨੂੰ 15 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਮੈਚ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਏਗਾ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿਵਾਦ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਅਸਥਿਰ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦੀ ਉਚਿਤਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
Venues for the ICC Men's #T20WorldCup 2026 have been locked in 🏟️ pic.twitter.com/PIYTvzRWly— ICC (@ICC) November 25, 2025
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਬਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ICC) ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ (KKR) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (BCCI) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀ ਮੁਸਤਫਿਜ਼ੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ICC ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਬੇਲੋੜਾ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੌਰਾਨ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (ਆਈਪੀਐਲ) ਮੈਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
The schedule for ICC Men's @T20WorldCup 2026 is here! 📅— T20 World Cup (@T20WorldCup) November 25, 2025
The matches and groups were unveiled at a gala event in Mumbai led by ICC Chairman @JayShah, and with new tournament ambassador @ImRo45 and Indian team captains @surya_14kumar and Harmanpreet Kaur in attendance.
✍️:… pic.twitter.com/FlAbAvFO6I
ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਆਈਸੀਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋਵਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਪਾਂਸਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮੈਚਾਂ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਈਸੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣਗੇ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕੋਲਕਾਤਾ (ਈਡਨ ਗਾਰਡਨ ਵਿਖੇ) ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੈਚ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ (ਵਾਨਖੇੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਚ ਖੇਡੇਗਾ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਧਰੁਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਭਰਨ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਇਸ ਵਾਰ, ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟੀ-20 ਟਰਾਫੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਨ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਸਟਾਰ ਜੋੜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮੈਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਪਤਾਨ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮ ਉਸ ਰੌਕਸਟਾਰ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਤਾਰੇ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
With the groups, schedule and tournament ambassador revealed in Mumbai this week, the countdown for the ICC Men's @T20WorldCup 2026 has officially begun!— ICC (@ICC) November 28, 2025
Starting Feb 7, India and Sri Lanka will host what is set to be the biggest, most global and most accessible cricket event… pic.twitter.com/xhON2xxVJ3
ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਉਸੇ ਟੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਲੜੀ ਖੇਡੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਰੀ ਲੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਲਾਨੀ ਗਈ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ 2024 ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਲੀਗ ਡ੍ਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਸੱਤ ਖਿਡਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ।
ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਦੀ ਸੱਟ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੰਬਰ 3 'ਤੇ ਸੂਰਿਆ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਫਲਤਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਭ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ 20 ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਸੁਪਰ 8 ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੁਪਰ 8 ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਟੀਮਾਂ ਫਿਰ ਨਾਕਆਊਟ ਪੜਾਅ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਕੋਲਕਾਤਾ/ਕੋਲੰਬੋ (ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਲੰਬੋ ਵਿੱਚ) ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ/ਕੋਲੰਬੋ (ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ) ਵਿੱਚ ਖਿਤਾਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ
ਗਰੁੱਪ ਏ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੋੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੋਲੰਬੋ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਨਾਮੀਬੀਆ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਟੀਮਾਂ ਹਨ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਡ X1 ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਅਤੇ ਨਾਕਆਊਟ ਦੌਰ ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਲਈ ਮੁੰਬਈ, ਦਿੱਲੀ, ਕੋਲੰਬੋ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇਗਾ।
- ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2021 ਦੇ ਜੇਤੂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਆਇਰਲੈਂਡ, ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਟੀਮਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।