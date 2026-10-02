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ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2027 ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ, ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ

2027 ਦਾ ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਅਤੇ ਨਾਮੀਬੀਆ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

2027 WORLD CUP SCHEDULE
ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2027 ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ, ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲੇ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 2, 2026 at 7:04 AM IST

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Updated : October 2, 2026 at 7:09 AM IST

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2027 World Cup schedule: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ICC) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ICC ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 21 ਨਵੰਬਰ, 2027 ਤੱਕ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਅਤੇ ਨਾਮੀਬੀਆ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।14-ਟੀਮਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੈਗਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਲਈ ਗਰੁੱਪ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਪ ਟਾਊਨ ਦੇ ਜ਼ੀਟਜ਼ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆਫ਼ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਆਰਟ ਅਫਰੀਕਾ (ਜ਼ੀਟਜ਼ ਮੋਕਾ) ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਲਾਂਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

'ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ'

14 ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 12 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 57 ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ। ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 2003 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੱਡੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਅਤੇ ਕੀਨੀਆ ਨੇ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਦੋ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ


ਗਰੁੱਪ ਏ: ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਸਹਿ-ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਅਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ ਏ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਗਰੁੱਪ ਬੀ: ਸਹਿ-ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ ਬੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

'10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ'

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੋਹਾਨਸਬਰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 10 ਟੀਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਈਸੀਸੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ, ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2027

2027 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪੜਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ-ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ, "ਸੁਪਰ ਸੀਰੀਜ਼" ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 12ਵੇਂ, 13ਵੇਂ ਅਤੇ 14ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੁੱਖ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਕੁਆਲੀਫਾਇੰਗ ਸਥਾਨ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਫਿਰ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਲਈ ਛੇ-ਛੇ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 12 ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੀਆਂ। ਹਰੇਕ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਗਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟੀਮ ਸੱਤ-ਟੀਮਾਂ 'ਸੁਪਰ 7' ਰਾਊਂਡ-ਰੋਬਿਨ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ।

ਸੁਪਰ 7 ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਟੀਮਾਂ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੀਆਂ ਜੇਤੂ ਟੀਮਾਂ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਚ

7 ਅਕਤੂਬਰ: ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ

10 ਅਕਤੂਬਰ: ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ

14 ਅਕਤੂਬਰ: ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ

17 ਅਕਤੂਬਰ: ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ ਏ

24 ਅਕਤੂਬਰ: ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ

Last Updated : October 2, 2026 at 7:09 AM IST

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