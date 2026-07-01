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IND vs ENG ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਦਾ ਤਾਜ ਜਿੱਤਿਆ।

ਆਈਸੀਸੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਟੀ-20 ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ISHAN KISHAN ICC RANKINGS
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 1, 2026 at 5:23 PM IST

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ICC Rankings: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਟੀ-20 ਲੜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ; ਉਹ ਹੁਣ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਟੀ-20 ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿਖਰਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦਾ ਦਬਦਬਾ - ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਥਾਨ ਜੋ ਉਸਨੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ - ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਜ਼ਾ ਆਈਸੀਸੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਹੁਣ 876 ਰੇਟਿੰਗ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਅੰਕ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸ਼ਨ ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਰੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਵਰਗੇ ਦਿੱਗਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚੌਥਾ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੋਟੀ ਦੇ 5 ICC T20I ਬੱਲੇਬਾਜ਼

  • ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ - 876 ਰੇਟਿੰਗ
  • ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ - 869 ਰੇਟਿੰਗ
  • ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ - 848 ਰੇਟਿੰਗ
  • ਫਿਲ ਸਾਲਟ - 792 ਰੇਟਿੰਗ
  • ਪਥੁਮ ਨਿਸੰਕਾ - 751 ਰੇਟਿੰਗ

ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣਿਆ

ਤਾਜ਼ਾ ਆਈਸੀਸੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟੈਸਟ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਹੈਰੀ ਬਰੂਕ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਇਹ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਬਰੂਕ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਖਿਸਕ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੂਟ ਦੋ ਸਥਾਨ ਡਿੱਗ ਕੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ।

ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 5 ਟੈਸਟ ਬੱਲੇਬਾਜ਼

  • ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ - 853 ਰੇਟਿੰਗ
  • ਹੈਰੀ ਬਰੂਕ - 852 ਰੇਟਿੰਗ
  • ਜੋ ਰੂਟ - 840 ਰੇਟਿੰਗ
  • ਸਟੀਵ ਸਮਿਥ - 831 ਰੇਟਿੰਗ
  • ਟੈਂਬਾ ਬਾਵੁਮਾ - 775 ਰੇਟਿੰਗ

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਮੈਟ ਹੈਨਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਖਿਸਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਨੇ ਟੈਸਟ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

TAGGED:

ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ
ਆਈਸੀਸੀ ਰੈਂਕਿੰਗ
NUMBER ONE T20I BATTER
ISHAN KISHAN ICC RANKINGS
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